Отсидевший 4,5 года по болотному делу Сергей Удальцов вышел на свободу

Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Удальцов начнет с чистого листа

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«Надо смотреть, с каким настроением и драйвом вышел Удальцов», – считает политолог Михаил Виноградов Михаил Почуев / ИТАР-ТАСС

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов во вторник вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, сообщила его жена Анастасия и подтвердили «Интерфаксу» в тамбовском УФСИН. 10 августа Удальцов намерен провести пресс-конференцию и рассказать «правду о болотном деле». Связаться с Удальцовыми «Ведомостям» во вторник не удалось.