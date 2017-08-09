Демократия
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Удальцов начнет с чистого листа

Отсидевший 4,5 года по болотному делу Сергей Удальцов вышел на свободу

Оценить его политические перспективы эксперты пока не готовы

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов во вторник вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, сообщила его жена Анастасия и подтвердили «Интерфаксу» в тамбовском УФСИН. 10 августа Удальцов намерен провести пресс-конференцию и рассказать «правду о болотном деле». Связаться с Удальцовыми «Ведомостям» во вторник не удалось.

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