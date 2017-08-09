Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Удальцов начнет с чистого листа
Отсидевший 4,5 года по болотному делу Сергей Удальцов вышел на свободу
Оценить его политические перспективы эксперты пока не готовы
- Елена Мухаметшина
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«Надо смотреть, с каким настроением и драйвом вышел Удальцов», – считает политолог Михаил Виноградов
Михаил Почуев / ИТАР-ТАСС
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов во вторник вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, сообщила его жена Анастасия и подтвердили «Интерфаксу» в тамбовском УФСИН. 10 августа Удальцов намерен провести пресс-конференцию и рассказать «правду о болотном деле». Связаться с Удальцовыми «Ведомостям» во вторник не удалось.
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