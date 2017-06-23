ЦИК: избирательная кампания Алексея Навального - ненастоящая Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Действия по организации «штабов» для поддержки «кандидата» Алексея Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента и вне регулирования законодательства о выборах. Такое разъяснение в пятницу обнародовал ЦИК — в связи с многочисленными вопросами, которые поступают по этому поводу, уточняет пресс-служба комиссии.

Кроме того, напоминает комиссия, Навальный осужден к пяти годам лишения свободы условно — то есть в настоящее время не имеет права выдвигать свою кандидатуру на выборах. И такое ограничение подтвердил Конституционный суд, по настоянию которого были установлены сроки действия запрета: 10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений, 15 лет – за совершение особо тяжких преступлений.

Официальная избирательная кампания стартует в ноябре - декабре, но до этого любой кандидат имеет право вести общественную кампанию, возражает юрист ФБК Иван Жданов. Собственно говоря, все и начинают за год-полтора, отведенные на подготовку выборов законом 100 дней — это безумие. Но на этот раз Навальный, по сути, оказался единственным альтернативным кандидатом — никто из традиционных участников президентской гонки пока никак не проявлял активности, отмечает Жданов. Он уверен, что судимость не станет препятствием для выдвижения оппозиционера: в частности, приговор может быть отменен по решению ЕСПЧ.

Полагаю, что ЦИК просто устал отвечать на многочисленные жалобы и обращения, говорит политолог Константин Калачев, — таким образом комиссия просто дает понять, что до старта официальной избирательной кампании активность Навального, в том числе в регионах, вне ее компетенции. Это подразумевает, что на местах вольны сами определяться с поведением по отношению к активности сторонников Навального — собственно, так и происходит. Там, где местные власти чувствуют себя более уверенно, они могут позволить себе игнорировать такие выступления. Кто-то, напротив, пытается подавить активность оппозиции на корню — в любом случае какого-то определенного сигнала по поводу президентской кампании Навального ЦИК пока не транслирует, заключает эксперт.