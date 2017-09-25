Навальному отказывают во встречах с избирателями в регионах

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Из-за отказов в согласовании маршрут на эту неделю удалось построить с трудом, говорит руководитель федерального штаба Навального Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Местные власти практически перестали согласовывать встречи оппозиционера Алексея Навального со сторонниками, которые он проводит в рамках своего «предвыборного тура». Из-за отказов в согласовании маршрут на эту неделю удалось построить с трудом, говорит руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков: «Власти работают по нескольким направлениям. «Министерство правды» говорит, что на митинги Навального никто не пришел, «министерство любви» проводит лекции со школьниками, что не нужно ходить на митинги, «министерство идиотизма» придумывает причины для отказа в согласовании. В Красноярске стали заявлять, что мероприятие неконституционно, хотя еще на прошлой неделе предлагали нам его согласовать на семь утра». Он считает, что причиной отказов стали первые успешные встречи в Мурманске, Омске и Екатеринбурге, где такого противодействия не было. Отныне в случае отказа в согласовании или предложений об изменении места организаторы будут считать, что согласование получено, и проводить митинги там, куда подавали заявку, предупреждает Волков.