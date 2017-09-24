Ходорковский предложил сторонникам тактику «активного бойкота» на президентских выборах

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Ходорковский заявил, что не видит ничего «криминального» в том, чтобы использовать «явно проигрышные псевдовыборы для подъема своей популярности» Gianluca Colla/Bloomberg

Экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что на президентских выборах ему ближе тактика «активного бойкота» «с приходом на участки и протестным голосованием или вписыванием в бюллетень фамилии того же Навального, Собчак или иного человека (вне зависимости от факта регистрации)». Об этом он написал у себя в фейсбуке. Такое заявление Ходорковский сделал после дискуссии, развернувшейся между оппозиционером Алексеем Навальным и телеведущей Ксенией Собчак.

В четверг Навальный в эфире своего канала на YouTube «Навальный Live» прокомментировал информацию о том, что Ксения Собчак может принять участие в выборах президента. Навальный заявил, что негативно относится к возможному участию Ксении Собчак в президентской кампании и считает это спойлерством: «Похоже она приняла решение даже не выдвигать свою кандидатуру, а участвовать в довольно омерзительной кремлевской игре под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание». Он считает, что Кремлю нужен «каррикатурный либеральный кандидат, особенно в условиях того, если они не захотят пустить меня на выборы». Он заявил, что считает взгляды Собчак на политику и экономику «довольно людоедскими». Навальный также добавил, что Собчак не политик, а работает в шоу-бизнесе, поэтому ей не следует участвовать в кампании.

Собчак ответила Навальному в инстаграме, где написала, что Навальный кормится «какими-то сливами сделанными явно для того, чтобы если такие мысли у меня и были - дискредитировать и "утопить" на старте?». «С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали «людоедскими», - написала Собчак. Она считает лицемерием слова Навального, что ее место в шоу-бизнесе и что ей не нужно лезть в политику. Она обвинила Навального в том, что тот не написал «ни строчки про Диму Гудкова, который блестяще провел муниципальную кампанию», а также «наговорить много несправедливого про меня в своем обращении, изначально исходя из того, что любой мой политический шаг это почему-то шаг несамостоятельный - все это грустные признаки того, что ты считаешь ,что обладаешь монополией на оппозиционность».

Ходорковский заявил, что не видит ничего «криминального» в том, чтобы использовать «явно проигрышные псевдовыборы для подъема своей популярности». «С пониманием отношусь к очевидному популизму Алексея и не считаю Ксению (или кого еще) глупее в подаче своей позиции обществу. В этой связи меня огорчает, когда политические союзники вместо продвижения общей позиции уязвляют друг друга в глазах общества», - заявил Ходорковский.

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и близких к ней экспертов написали, что в администрации президента задумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина. Рассматривается 5–7 кандидатур, среди которых три – из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева, говорили несколько собеседников, близких к администрации президента. Кроме того согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, говорил другой человек, близкий к администрации. Один из собеседников, близких к администрации, рассуждал о том, что идеальным вариантом была бы Ксения Собчак, которая демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. Собчак позже заявила, что она независимый человек и не сотрудничает с администрацией президента. При этом в дальнейших комментариях она не подтвердила, но и не опровергла свое возможное участие в кампании.