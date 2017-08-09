Ходорковский оценил последствия гипотетической победы Навального на выборах

Экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский уверен, что оппозиционер Алексей Навальный, вероятнее всего, не будет допущен на президентские выборы. Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованному в его You-tube канале. Отвечая на вопрос о том, какие чувства вызвала бы у него гипотетическая победа Навального, Ходорковский сказал, что смешанные. С одной стороны – радость, «потому что любая сменяемость власти – это хорошо». С другой – он бы сказал: «Ребята, делайте склады на тяжелые времена».

Речь идет не о войне или голоде, а о политической ситуации в «широком смысле», пояснил предприниматель. «Мы вернемся к неприятной для всех системе монопольной власти», когда в стране существует «один центр легитимности, который полномочен принимать решения», а все остальные зависят от него. Чтобы этого не произошло, важно, чтобы во власть прошел не только Навальный, но и «еще какие-то люди».

Ходорковский отметил, что не ставит знака равенства между стилем руководства действующего президента Владимира Путина и тем, как это мог бы делать нынешний оппозиционер, придя к власти. Однако опыт показывает, что «путь, который проделывает вождь в нашей стране, он всегда более-менее один», говорит Ходорковский, отмечая, что «Путин в начале своего пути был заметнее либерален».

Альтернативой сценарию появления новой монопольной власти могла бы стать смена формы правления. «Мы должны ставить вопрос: не кто, а что вместо Путина», - сказал Ходорковский. Он прогнозирует, что реальная смена власти в России произойдет в ближайшие восемь лет и речь будет идти о президентско-парламентской или парламентской республике.