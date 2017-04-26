Демократия

«Открытую Россию» Ходорковского признали нежелательной организацией

29 апреля общественное движение собирает антипутинскую акцию «Надоел»
Генпрокуратура признала нежелательной организацией движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского
Генпрокуратура признала нежелательной организацией движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского
Е. Дмитриева для Ведомостей

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России организацией движение OR «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба - Великобритания), говорится в сообщении ведомства. Также нежелательной НКО признан «Институт современной России» (США). По состоянию на 18.00 26 апреля в перечне на сайте Минюста новых нежелательных НКО еще не было.

«Попаданием в санкционный лист горжусь. Задели их за живое с 29.04.17, - написал в Twitter Ходорковский. - Впрочем, движения «Открытая Россия» это не касается - оно российское».

Ходорковский покидает пост председателя «Открытой России»

Указанные организации ведут в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». «Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства», - пишет Генпрокуратура. Информация направлена в Минюст.

«Открытая Россия», которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может», - говорится на ее сайте. В сообщении «общественного сетевого движения, созданного по инициативе Михаила Ходорковского», содержится также фраза «до встречи 29 апреля».

На минувшей неделе ГУ МВД Москвы «убедительно призвало» москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади в Ильинском сквере и улице Ильинка 29 апреля. Полиция и власти Москвы предупреждают, что мероприятие незаконно и в этой ситуации растет риск провокаций.

Комиссия при Совете Европы рекомендует поправить закон о нежелательных организациях

Организаторы акции «Открытой России» «Надоел» собираются подать 29 апреля официальные письма от российских граждан с требованием к действующему президенту Владимиру Путину не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру и работу в органах госуправления.

15 апреля Михаил Ходорковский объявил, что покидает пост председателя движения «Открытая Россия». «Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей», - заявил он. Новым председателем движения «Открытая Россия» стал руководитель проекта «Открытое право», бывший помощник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев. Затем Ходорковский предложил поддержать на выборах президента в 2018 г. оппозиционера Алексея Навального, а на выборах мэра Москвы — бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Закон, позволяющий присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус «нежелательных в России», принят в мае 2015 г. Согласно закону решение о признании деятельности организации нежелательной принимается генпрокурором или его заместителями по согласованию с МИД России. Отмена такого решения осуществляется в аналогичном порядке. Признанным нежелательными НКО кредитные и некредитные финансовые организации обязаны отказывать в операциях с денежными средствами и иным имуществом, причем об отказах им придется сообщать в Росфинмониторинг. Закон также предусматривает наказание за нарушение запрета работать в России для нежелательных организаций.

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