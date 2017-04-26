«Открытую Россию» Ходорковского признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России организацией движение OR «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба - Великобритания), говорится в сообщении ведомства. Также нежелательной НКО признан «Институт современной России» (США). По состоянию на 18.00 26 апреля в перечне на сайте Минюста новых нежелательных НКО еще не было.

«Попаданием в санкционный лист горжусь. Задели их за живое с 29.04.17, - написал в Twitter Ходорковский. - Впрочем, движения «Открытая Россия» это не касается - оно российское».

Указанные организации ведут в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». «Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства», - пишет Генпрокуратура. Информация направлена в Минюст.

«Открытая Россия», которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может», - говорится на ее сайте. В сообщении «общественного сетевого движения, созданного по инициативе Михаила Ходорковского», содержится также фраза «до встречи 29 апреля».

На минувшей неделе ГУ МВД Москвы «убедительно призвало» москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади в Ильинском сквере и улице Ильинка 29 апреля. Полиция и власти Москвы предупреждают, что мероприятие незаконно и в этой ситуации растет риск провокаций.

Организаторы акции «Открытой России» «Надоел» собираются подать 29 апреля официальные письма от российских граждан с требованием к действующему президенту Владимиру Путину не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру и работу в органах госуправления.

15 апреля Михаил Ходорковский объявил, что покидает пост председателя движения «Открытая Россия». «Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей», - заявил он. Новым председателем движения «Открытая Россия» стал руководитель проекта «Открытое право», бывший помощник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев. Затем Ходорковский предложил поддержать на выборах президента в 2018 г. оппозиционера Алексея Навального, а на выборах мэра Москвы — бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Закон, позволяющий присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус «нежелательных в России», принят в мае 2015 г. Согласно закону решение о признании деятельности организации нежелательной принимается генпрокурором или его заместителями по согласованию с МИД России. Отмена такого решения осуществляется в аналогичном порядке. Признанным нежелательными НКО кредитные и некредитные финансовые организации обязаны отказывать в операциях с денежными средствами и иным имуществом, причем об отказах им придется сообщать в Росфинмониторинг. Закон также предусматривает наказание за нарушение запрета работать в России для нежелательных организаций.