Ходорковский покидает пост председателя «Открытой России»

Михаил Ходорковский покидает пост председателя движения «Открытая Россия». Об это он заявил на конференции в Таллине. «Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей», — приводятся слова Ходорковского на сайте движения. Следующий председатель будет выбран на конференции из членов совета «Открытой России».

История движения «Открытая Россия» началась в ноябре 2016 г. с учредительной конференции в Хельсинках. Помимо Москвы региональные отделения «Открытой России» уже начали работу в Санкт-Петербурге, Челябинске, Татарстане, Чувашии, Ростове-на-Дону, Башкортостане, Новосибирске, Краснодаре, Казани и других городах.