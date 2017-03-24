Ходорковский: Путин обдумывает отставку до 2024 года

Бывший руководитель ЮКОСа, основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский полагает, что президент Владимир Путин «по личным соображениям обдумывает свою отставку до 2024 г.» и должен определиться с этим сейчас. Как передает Deutsche Welle, он сказал это в интервью Süddeutsche Zeitung. 2024 г. - год завершения следующего президентского срока.

«Важным шагом стало бы выдвижения заместителя. Это небезопасно, и я не знаю, решится ли он на это», - сказал Ходорковский. На вопрос, кто может гарантировать Путину неприкосновенность после отставки, он высказал мнение, что сейчас в России такой гарантии не может дать никто. «В этом и проблема. Поэтому для него должна быть разработана некая модель, это требует годы. И эта модель может функционировать только при содействии Запада», - объяснил политик.

По оценке Ходорковского, Путин не всесилен в России, где сформировалась «феодально-криминальная система». Своей нынешней целью Ходорковский назвал создание в России правового государства. «И мы его получим. Я до этого еще доживу», - уверен он.

Две недели назад Ходорковский предложил Путину обсудить возможность спокойной передачи власти в России с президентом США Дональдом Трампом. Он написал это в статье, которая вышла в The Wall Street Journal 10 марта. «Диалог обязательно должен коснуться некоторых неприятных аспектов реальности. Путин хотел бы посредством международных договоров сохранить и официально закрепить свои «достижения» в Европе: завоевание Крыма и нейтральный статус для Украины и других государств, которые, как считает Путин, лежат в законной сфере влияния России», - рассуждает оппозиционер. Сделать это возможно, пока Трамп находится в Белом доме. Период, в течение которого возможен диалог на данные темы с Путиным, будет очень коротким. «Импульсивность Трампа прекратилась, прежде чем дело дошло до личных нападок на Путина. Такая нетипичная сдержанность ужаснула многих западных «ястребов» по отношению к России. Однако может оказаться, что подход Трампа лучше», - заключил Ходорковский.