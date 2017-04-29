Акция «Надоел» в Москве прошла мирно
Желающие отнесли свое обращение в приемную президента
В Москве прошла акция «Надоел», организатором которой является движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского
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Шествие было не согласовано с властями
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В столице акция прошла мирно, тогда как в Санкт-Петербурге ОМОН не дал участникам шествия двинуться с места
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В Москве на акции «Надоел» не было задержано ни одного человека, сообщила председатель столичного отделения «Открытой России» Мария Баронова
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В акции, по оценкам «Ведомостей», приняли участие от 300 до 500 человек, журналистов, освещавших акцию, было примерно столько же, сколько участников
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В 14.00 мск колонна двинулась от места сбора — Славянской площади — к приемной президента, которая находится по адресу ул. Ильинка, д. 23/16
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Полиция сопровождала участников акции, но не препятствовала
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Собравшихся призывали не мешать движению и не выходить на проезжую часть, а также приглашали всех желающих отнести свое обращение в приемную президента
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«Что-то случилось в Москве. Полиция вежливо приглашает желающих подать обращение, проходить к зданию приемной президента. Разум возобладал?» — написал Михаил Ходорковский в Twitter
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С утра сообщалось, что приемная президента закрыта и огорожена забором, но позже ее открыли
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Около 15.00 мск колонна дошла до здания администрации президента
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Люди выстроились в очередь, чтобы подать свои обращения
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Акцию «Надоел» объявили через несколько дней после 26 марта, когда Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции против коррупции
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Цель акции «Надоел» — показать Владимиру Путину, что многие россияне против его участия в предстоящих выборах президента
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Участники акции передают президенту обращения, в которых просят его не идти на четвертый срок
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На этой неделе Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность трех организаций — организации «Открытая Россия», одноименного общественного сетевого движения (обе зарегистрированы в Великобритании) и Института современной России (США)
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Деятельность этих организаций направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, сообщила Генпрокуратура, они ведут программы и проекты в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными
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В Генпрокуратуре пояснили, что речь идет исключительно об иностранных организациях
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Представители «Открытой России» говорили, что у российского движения нет счетов, поэтому они не получают денег от иностранных организаций
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Минюст включил три эти организации в перечень нежелательных
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На следующий день после сообщения Генпрокуратуры в офисе «Открытой России» был проведен «осмотр места происшествия» по поступившему анонимному сигналу, якобы искали экстремистскую литературу
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В итоге из офиса организации была изъята техника и листовки
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