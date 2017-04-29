В Петербурге ОМОН задержал участников акции «Надоел»
Прогулка противников Путина не состоялась
У станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге, откуда должна была начаться прогулка к полпредству, за несколько часов до ее начала собрались машины полиции и автобусы с бойцами ОМОНа
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Цель акции «Надоел» — показать Владимиру Путину, что многие россияне против его участия в предстоящих выборах президента. Участники акции передают президенту обращения, в которых просят его не идти на четвертый срок
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Участники акции — они были без опознавательных знаков — попытались собраться в колонну, но их окружили сотрудники правоохранительных органов
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По уточненным данным «Открытой России» на 14.39 мск, в Петербурге задержано 50 человек, акция не состоялась
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