В МВД объяснили задержание Навального

В пресс-службе МВД заявили, что оппозиционный политик Алексей Навальный задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии». «Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

«Никогда такого не делал!» — написал Навальный в Twitter в ответ на заявление МВД.

Ранее Навальный сообщил, что его задержали в подъезде дома в Москве. В пятницу он должен был провести встречу с избирателями в Нижнем Новгороде. Администрация города заявила, что митинг не согласован.