Начальника штаба Навального Леонида Волкова задержали в Нижнем Новгороде

Начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что его задержали в Нижнем Новгороде. «Навального задержали в подъезде в Москве, а я в отделе полиции в Нижнем, тут ажиотаж и все городское полицейское начальство», — написал он в Twitter.

Волков уточнил, что в отношении него составляют протокол по ст. 20.2.8 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). «Составляют на меня протокол по 20.2.8 и задерживают», — написал глава штаба.

По словам Волкова, полиция в Нижнем Новгороде «напала на оборудованную площадку для проведения» митинга, изъяла оборудование, демонтировала сцену и задержала двоих сотрудников штаба Навального. Волков в связи с этим подал заявление по ст. 149 УК РФ (воспрепятствование проведению митинга). «Пришли в отдел полиции №5, писать заявление о преступлении по ст. 149 УК РФ (ну и ребят поддержать). Там заперлись и не открывают», — писал Волков. Позже у него приняли заявление.

Ранее Навальный сообщил, что его задержали в подъезде дома в Москве. В пятницу он должен был провести встречу с избирателями в Нижнем Новгороде. Администрация города заявила, что митинг не согласован.

Навальный выпустил обращение к жителям Нижнего Новгорода, в котором призвал их прийти на митинг. «Друзья, извините пожалуйста, что не смогу приехать, но вы все равно приходите. Какая разница: есть я на митинге или нет меня? Все и так понятно. Приходите ради принципа и в знак протеста против той тупости, маразма и деградации, которые овладели нашей страной», — написал Навальный в Instagram.