Навальный объявил о согласовании митинга на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил вечером в четверг о согласовании митинга своих сторонников 7 октября на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

«Администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку. По закону получается митинг-встреча 7 окт. в 18.00 на Марсовом поле согласован <...> Сегодня был последний день их ответа. Они закрылись в 18.00. Ничего не ответили, значит, всё окей», - заявил Навальный.

Навальный пояснил, что, в соответствии с законодательством, администрация Санкт-Петербурга должна была ответить на уведомление о проведении митинга до 28 сентября. Однако, поскольку администрация не работает после 18.00 и ответ от нее не был получен, это означает, что встреча считается согласованной, добавил он.

Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков прокомментировал слова Навального на своей странице в Facebook следующим образом: «Митинг согласован». Он также напомнил, что встреча состоится 7 октября на Марсовом поле.

В администрации Санкт-Петербурга заявление оппозиционного политика пока не комментировали.

Навальный заявил, что хочет провести митинг на Марсовом поле в среду. Штаб политика в Петербурге уже несколько раз подавал заявки на проведение встречи со сторонниками, но пока не получал согласия со стороны администрации города.