В Нижнем Новгороде задержали координатора штаба Навального Анну Петкогло

В Нижнем Новгороде задержали координатора штаба Алексея Навального Анну Петкогло, сообщает «ОВД-инфо». Ей вменяют ст. 20.2 КоАП – нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Петкогло задержали на выходе из штаба, около которого весь день стоял автозак. Вместе с ней также были задержаны двое сотрудников штаба, все они были доставлены в отделение полиции в Нижнем Новгороде. На площади Маркина, где должна была пройти встреча, проходил фестиваль «Позитивный Нижний». На площади было около 200-250 человек участников акции, которые пришли на встречу, несмотря на отсутствие Навального.

По словам сотрудника Комитета по предотвращению пыток Сергея Бабинца, участники акции хотели прогуляться по Рождественской улице, однако их развернули сотрудники полиции, после этого участники вернулись на площадь, где их стали задерживать. Об этом правозащитник рассказал «Медиазоне».

Алексей Навальный по-прежнему остается в ОВД по району Даниловский, куда был доставлен в первой половине дня. В отношении него до сих пор не доставлен протокол, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Днем в Нижнем Новгороде был задержан руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков, в отношении него был составлен административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Его оставили на ночь в ОВД, на субботу назначен суд, сообщила Ярмыш.

Однако позже Волков сообщил в Facebook, что сотрудники полиции Нижнего Новгорода везут его в аэропорт, хотя планировалось, что он проведет ночь в ОВД, а завтра будет суд. По словам Волкова, у него обязательство о явке в понедельник в Симоновский районный суд Москвы, где будет рассматриваться административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

В пятницу Навальный должен был провести встречу с избирателями в Нижнем Новгороде. Администрация города заявила, что митинг не согласован. В заявлении на сайте горадминистрации говорилось, что она хотела сообщить организаторам о невозможности проведения митинга в выбранном месте и предложить другое, но организаторы не пришли за ответом. Власти предложили несколько мест, одно из которых организаторы выбрали, но оно оказалось занято, говорил юрист ФБК Иван Жданов: «Никаких обязанностей проверять занятость места у нас нет, как и у администрации нет права предлагать занятые места».