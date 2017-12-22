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Мария Железнова
От редакции
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Почем критика губернатора

Почем критика губернатора

Пространство свободы региональной прессы ограничено зависимостью от государственных денег

Институт региональных СМИ пребывает последние три года в состоянии застоя: состояние местной прессы напрямую не связано с экономическим положением региона, а критика властей минимальна, выяснили эксперты ЦИРКОНа, подготовившие аналитический доклад для фонда «Медиастандарт» и Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

В группу с наивысшим рейтингом попало всего 17 регионов, в том числе Москва и область, Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, – в этой группе много регионов-доноров. Расходы на СМИ в расчете на одного жителя в таких регионах, как правило, заметно выше медианы по стране – 156 руб., а в Москве – около 1000 руб. в год, в ЯНАО даже почти 5000 руб. Но, например, Пермский край, недавно выбывший из списка доноров, стал лидером антирейтинга – всего 13 руб. на жителя. Крым оказался в самой слабой группе. Разрыв между лидерами и аутсайдерами только увеличивается, обнаружили авторы исследования.

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