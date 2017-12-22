Почем критика губернатора
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Институт региональных СМИ пребывает последние три года в состоянии застоя: состояние местной прессы напрямую не связано с экономическим положением региона, а критика властей минимальна, выяснили эксперты ЦИРКОНа, подготовившие аналитический доклад для фонда «Медиастандарт» и Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.
В группу с наивысшим рейтингом попало всего 17 регионов, в том числе Москва и область, Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, – в этой группе много регионов-доноров. Расходы на СМИ в расчете на одного жителя в таких регионах, как правило, заметно выше медианы по стране – 156 руб., а в Москве – около 1000 руб. в год, в ЯНАО даже почти 5000 руб. Но, например, Пермский край, недавно выбывший из списка доноров, стал лидером антирейтинга – всего 13 руб. на жителя. Крым оказался в самой слабой группе. Разрыв между лидерами и аутсайдерами только увеличивается, обнаружили авторы исследования.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}