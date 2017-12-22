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Константин Морозов
Аналитика
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Была ли у России демократическая альтернатива Октябрю

Была ли у России демократическая альтернатива Октябрю

Историк Константин Морозов о роли и перспективах эсеров в 1917 году

Советская пропаганда и историография убеждали нас, что Октябрь 1917 г. был предопределен всем ходом всемирно-исторического процесса и других вариантов у страны не было. И до сих пор среди отечественных консерваторов, монархистов и коммунистов, а также среди западных левых интеллектуалов доминирует взгляд, что в России могла утвердиться только диктатура – белая или красная, с порога отметаются попытки хотя бы проанализировать шансы и потенциал демократической альтернативы. Да, большевики взяли власть, но это вовсе не значит, что это был неизбежный итог. Был ведь еще и путь февраля 1917 г., который не был реализован до конца и прерван октябрем 1917 г. и разгоном Учредительного собрания в январе 1918 г.

После крушения монархии в феврале 1917 г. движение страны в сторону многопартийности, политических свобод и демократии, которое венчало долгожданное и легитимное Всероссийское учредительное собрание, было вполне закономерно. Оно было подготовлено предшествующими десятилетиями модернизации страны, развитием гражданского общества, приверженностью значительной части интеллигенции идеям демократии и т. д. Этому восходящему потоку противостоял поток нисходящий, достигший апогея в годы Гражданской войны, – на архаизацию, насильственные действия вместо мирных, распыление целых классов, уничтожение и деградацию структур. Именно первый путь должен был стать для страны магистральным. И то, что страна была уведена с него в силу целого ряда причин, вовсе не значит, что он был маловероятен. Сегодня мало кто склонен связывать демократическую альтернативу с партией социалистов-революционеров (ПСР). Она вступила на арену российской политики на рубеже 1901–1902 гг. как преемница и продолжательница идей и традиций старого народничества и прежде всего народовольчества. Ныне в общественном сознании причудливо переплелись советские и постсоветские оценки: эсеры – это революционаристская, террористическая, почвенническая партия, сочетавшая в своей программе социалистические утопии и консервацию патриархальных пережитков, террором разжигавшая накал страстей в обществе, открывшая дорогу большевистскому красному террору, который трактуется как прямое и логическое продолжение эсеровского оппозиционного терроризма (мне представляется, что вовсе не террор был главным в мировоззрении и в практике демократической части эсеров. Террористическая же тактика начала ХХ в. была, на мой взгляд, серьезной ошибкой, навредившей ПСР как массовой социалистической партии). В результате для большинства сегодня эсеры и демократия – это полный оксюморон.

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Комментарии  ()
Brainsуs
06:29 22.12.2017
Кроме программы-минимум, изложенной автором, была и программа-максимум, которая предусматривала переход к социализму с установлением революционной диктатуры и преобразованием производства на социалистических принципах (см. коллективизацию, индустриализацию и плановую экономику). Буржуазию товарищи эсеры тоже не любили и собирались в дальнейшем господ экспроприировать. Чем это принципиально отличается от ленинизма-сталинизма? Пожалуй, одним: верой в демократию. Точнее, верой в то, что именно их партия возглавит и совершит переход России к социализму путем реформ при полной поддержке большинства трудящихся. Однако возникает вопрос: почему эсеры, имея в Советах подавляющее большинство весной 1917 г., не провозгласили советскую власть и тут же не провели все необходимые реформы? Т.е. не объявили социализацию земли, к примеру? Почему же они отдали власть слабому Временному правительству, т.е. болтуну и проходимцу Керенскому, который умудрился совершить все возможные ошибки, приведшие к катастрофе? В частности, оттягивание Учредительного собрания. Эсеры сами отдали власть, которая свалилась им в руки в феврале 1917 г. Это говорит только об одном - полном интеллектуальном и организационном бессилии партийной верхушки, которым воспользовались их прямые конкуренты - большевики. В большой семье клювом не щелкают. И рассчитывать, что и дальше эти люди повели бы Россию светлой дорогой к социалистическому будущему совершенно бессмысленно, что большевики быстро и заметили. У них еще был шанс на 2-м съезде Советов войти в советское правительство, однако , они и меньшевики, на радость Ленина и К, решили бойкотировать Съезд и покинули заседание (Явлинский, ау!). Озлобленные тем, как ловко большевики вырвали у них власть из-под носа, эсеры инициировали заведомо проигрышную гражданскую войну, да еще воспользовались помощью интервентов - Чехословацкого корпуса. Во сколько миллионов жизней обошлась их глупость можно только догадываться. Советскую власть они таки признали. После того, как колчаковцы стали их расстреливать. Но было уже поздно. Резюме. Карго-культ демократии в России до добра не доведет. Даже самые сверхдемократы в России начинают звереть от реальной политической конкуренции, и рано или поздно хватаются за винтовку, которая, как известно рождает власть. Так было в 1917, 1991 , 1993 гг. Западная демократия в России возможна только при одном условии: формировании сильной, массовой и национально -ориентированной (некомпрадорской!) буржуазии. Если, конечно, она успеет сформироваться до того, как новый технологический уклад не сделает её существование бессмысленным.
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