Почему молодые тоскуют по СССР
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Романтическая ностальгия по СССР, тоска по тому, что из XXI века видится как безбедная жизнь и справедливое мироустройство, достигла в России максимума с 2009 г. Послекрымская великодержавная эйфория вместе с пропагандой (тиражирующей миф о светлом прошлом) и особенностями человеческой памяти (вытесняющей отрицательные стороны советской действительности) породили мечты о прошлом даже среди молодежи, не заставшей СССР, и понимание невозможности возврата в прошлое.
Как следует из результатов опроса «Левады-центра», в конце 2017 г. доля жалеющих о крахе Советского Союза в декабре 1991 г. достигла 58%, не жалеют о нем вдвое меньше, каждый седьмой затруднился с ответом. Ностальгия почти вернулась к показателям ноября 2009 г., когда об исчезновении СССР жалели 60% респондентов, не жалели 28%, а еще 12% не смогли выбрать ответ. Для сравнения: в декабре 2012 г. о распаде жалели 49%, не жалели 35%, затруднились ответить 16%.
Уровень ностальгии по СССР в бывших его республиках существенно отличается – Россия здесь абсолютный лидер. По данным опроса «Евразийского монитора» в 2016 г. (в России его проводил ВЦИОМ), в России о распаде СССР жалели 63% и не жалели 23%. Ностальгия по СССР также сильна в Армении и Молдове (56 и 31%, 50 и 36%). В Грузии, на Украине и в Казахстане она существенно слабее: 31 и 57%, 32 и 49%, 38 и 46% соответственно.
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