От редакции
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: От редакции: В поисках героя

Страна в поисках героя

Почему государство поддерживает съемки байопиков советских спортсменов и хорроров

Российскому кино не хватает современных героев: судя по обнародованному списку проектов, которые получат поддержку Фонда кино, в фаворе по-прежнему герои прошлого. Фонд кино – структура Минкульта, курируемая советником президента Владимиром Толстым, – распределяет 3,5 млрд руб.: в августе он распределил 1 млрд руб. на съемки 35 картин независимыми киностудиями, в июне – 2,5 млрд руб. на 15 кино и мультфильмов крупных российских кинокомпаний.

В топе герои советской поры. Студия Алексея Учителя получила деньги на два фильма – «Цой» (погибший в 1990 г. лидер группы «Кино» в кадре так и не появится) и «Стрельцов» про знаменитого нападающего «Торпедо» (умер в 1990 г.). «Стрельцов» станет продолжением нового тренда – байопиков легенд советского спорта, востребованных после успеха «Легенды № 17» и поддержанных постолимпийским энтузиазмом, «Цой» следует в фарватере «Высоцкого: спасибо, что живой».

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