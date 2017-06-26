Без госфинансирования остались сразу три крупнейшие кинокомпании России

Они не смогли защитить свои проекты перед Фондом кино

Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Продюсеры не прошли отбор

В этом году в списке лидеров 10 компаний Евгений Разумный / Ведомости

Попечительский совет российского государственного Фонда кино назвал проекты кинокомпаний-лидеров, которые получат бюджетное финансирование в этом году. В списке много сиквелов: например, «Елки-6» и «Елки-7» от Bazelevs Тимура Бекмамбетова, восьмой мультфильм цикла о богатырях от СТВ и продолжение «Притяжения» Федора Бондарчука. Такие картины, как «Тренер», «Союз спасения», «Последний богатырь» и «СуперБобровы. Пора домой» фонд профинансирует второй год подряд.