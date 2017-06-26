Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Продюсеры не прошли отбор
Без госфинансирования остались сразу три крупнейшие кинокомпании России
Они не смогли защитить свои проекты перед Фондом кино
- Ксения Болецкая
- / Ведомости
В этом году в списке лидеров 10 компаний
Евгений Разумный / Ведомости
Попечительский совет российского государственного Фонда кино назвал проекты кинокомпаний-лидеров, которые получат бюджетное финансирование в этом году. В списке много сиквелов: например, «Елки-6» и «Елки-7» от Bazelevs Тимура Бекмамбетова, восьмой мультфильм цикла о богатырях от СТВ и продолжение «Притяжения» Федора Бондарчука. Такие картины, как «Тренер», «Союз спасения», «Последний богатырь» и «СуперБобровы. Пора домой» фонд профинансирует второй год подряд.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}