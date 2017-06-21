Самые популярные фильмы на ТВ в 2016 году
Фаворитом российских телезрителей остается советская классика
Если сравнить рейтинги всех фильмов в российском телеэфире прошлого года, то самыми любимыми картинами у наших зрителей остается советская классика, следует из совместного отчета Фонда кино и InterMedia по национальной киноиндустрии в 2016 г. Выиграл телегонку фильм «Любовь и голуби», режиссер Владимир Меньшов снял его больше 30 лет назад. Фильм показали на «Первом канале» 8 марта, рейтинг — 8,7%
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«Джентельмены удачи» показывали 31 декабря, его посмотрели 7,9% телезрителей (рейтинг здесь и далее по данным Mediascope, который учитывал зрителей старше 4 лет в городах России с населением более 100 000 человек)
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«Пес Барбос и необычный кросс» замыкает тройку лидеров: фильм показывали 31 декабря, рейтинг — 7,6%
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«Ирония судьбы, или С легким паром!» также собрала 7,6% (31 декабря)
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«Самогонщики» показывали также 31 декабря на «Первом канале», рейтинг — 7,4%
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«Аватар» оказался единственным иностранным фильмом в рейтинге. Его показывал «Первый канал» 2 февраля — 7,2%
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«Бриллиантовая рука» - 7%, дата показа - 31 декабря
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«Иван Васильевич меняет профессию» — единственый фильм в рейтинге, который показывал не «Первый канал», а «Россия 1». Дата показа - 31 декабря, рейтинг - 6,6%
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«В бой идут одни старики», дата показа - 9 мая, рейтинг - 6,3%
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Десятку популярных фильмов на телевидении в 2016 г. замыкает фильм «Офицеры». Дата показа - 23 февраля, рейтинг - 5,9%
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