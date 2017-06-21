Самые популярные фильмы на ТВ в 2016 году

Мосфильм

Если сравнить рейтинги всех фильмов в российском телеэфире прошлого года, то самыми любимыми картинами у наших зрителей остается советская классика, следует из совместного отчета Фонда кино и InterMedia по национальной киноиндустрии в 2016 г. Выиграл телегонку фильм «Любовь и голуби», режиссер Владимир Меньшов снял его больше 30 лет назад. Фильм показали на «Первом канале» 8 марта, рейтинг — 8,7%

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