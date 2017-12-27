Как бы так наказать, чтобы не обидеть
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Символическая жертва олимпийским богам принесена: главный российский enfant terrible допингового скандала, пожизненно отстраненный от любых олимпийских мероприятий, Виталий Мутко отправлен – нет, не в отставку, а в отпуск, временный. Такое решение следует трактовать как желание российских властей накануне Олимпиады в Пхенчхане вывести-таки из-под удара отечественный спорт и имиджевый для Кремля чемпионат мира по футболу в 2018 г. Но даже частичное отстранение непопулярного чиновника должно сохранить созданную им систему подготовки спортсменов и к футбольному первенству – перестраивать ее слишком поздно.
В понедельник исполком Российского футбольного союза (РФС) временно приостановил полномочия Мутко как президента РФС «в связи с кратковременной невозможностью их исполнения» (без детализации) на шесть месяцев. Временно исполняющим обязанности президента назначен генеральный директор РФС Александр Алаев. Он поблагодарил Мутко за работу и заметил, что чиновник продолжит управлять футболом, но уже как вице-премьер, курирующий в правительстве спорт и подготовку к чемпионату мира. «Мы договорились обо всем – Алаев будет всем управлять. А я буду рядом» (цитата по «Спорт-экспрессу»), – резюмировал Мутко. Вице-премьер также заявил, что готов покинуть и пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, чтобы сосредоточиться на государственной работе. Впрочем, если внимание к нему и к российскому спорту снизится, Мутко может вернуться в РФС и раньше, чем через полгода: например, он может принять участие в церемонии открытия чемпионата, который начнется 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
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