Почему Кремль отказал Навальному
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Принятое в понедельник решение ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы, 742 члена которой поддержали выдвижение в президенты Алексея Навального, было, конечно, предсказуемым. Сколько бы ни твердил на заседании сам оппозиционер, что, мол, ЦИК – самостоятельный орган и вправе самостоятельно принимать «правильные решения», ожидать от комиссии откровенного попрания существующих законов было бы странно.
Да, по Конституции пассивного избирательного права деиствительно лишены только граждане, «содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». И да, федеральные законы, в том числе закон о выборах президента, не могут противоречить Конституции. Но делать выводы о наличии таких противоречий, согласно тому же Основному закону, вправе лишь Конституционный суд, а он этот вопрос уже решил, признав норму о «криминальном цензе» для кандидатов соответствующей Конституции и просто не оставив ЦИК других вариантов.
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