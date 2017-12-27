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Дмитрий Камышев
Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Цифра недели: 742 члена инициативной группы

Почему Кремль отказал Навальному

Рациональными доводами решение об отказе объяснить невозможно

Принятое в понедельник решение ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы, 742 члена которой поддержали выдвижение в президенты Алексея Навального, было, конечно, предсказуемым. Сколько бы ни твердил на заседании сам оппозиционер, что, мол, ЦИК – самостоятельный орган и вправе самостоятельно принимать «правильные решения», ожидать от комиссии откровенного попрания существующих законов было бы странно.

Да, по Конституции пассивного избирательного права деиствительно лишены только граждане, «содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». И да, федеральные законы, в том числе закон о выборах президента, не могут противоречить Конституции. Но делать выводы о наличии таких противоречий, согласно тому же Основному закону, вправе лишь Конституционный суд, а он этот вопрос уже решил, признав норму о «криминальном цензе» для кандидатов соответствующей Конституции и просто не оставив ЦИК других вариантов.

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Комментарии  ()
Funky_Monk
08:10 27.12.2017
К двум описанным в статье вариантам ответа на вопрос "Почему Кремль отказал Навальному?" добавлю свой, третий: "'Cause it can".
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