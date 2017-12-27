Почему Кремль отказал Навальному

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Принятое в понедельник решение ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы, 742 члена которой поддержали выдвижение в президенты Алексея Навального, было, конечно, предсказуемым. Сколько бы ни твердил на заседании сам оппозиционер, что, мол, ЦИК – самостоятельный орган и вправе самостоятельно принимать «правильные решения», ожидать от комиссии откровенного попрания существующих законов было бы странно.

Да, по Конституции пассивного избирательного права деиствительно лишены только граждане, «содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». И да, федеральные законы, в том числе закон о выборах президента, не могут противоречить Конституции. Но делать выводы о наличии таких противоречий, согласно тому же Основному закону, вправе лишь Конституционный суд, а он этот вопрос уже решил, признав норму о «криминальном цензе» для кандидатов соответствующей Конституции и просто не оставив ЦИК других вариантов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}