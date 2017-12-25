ЦИК отказал Навальному в участии в выборах президента

Политик лично прибыл в ЦИК, чтобы присутствовать при рассмотрении вопроса о его регистрации Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Центризбирком в понедельник, 25 декабря, отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Политик лично прибыл в ЦИК, чтобы присутствовать при рассмотрении вопроса о его регистрации. Согласно проекту решения, Центризбиркому было предложено отказать группе Навального в регистрации в связи с отсутствием у самого оппозиционера пассивного избирательного права из-за судимости. 12 членов ЦИК проголосовали за проект решения.

Выступая во время обсуждения, член ЦИК, экс-судья Конституционного суда Борис Эбзеев напомнил присутствующим в зале, что постановление КС от 10 октября 2013 г. однозначно ограничивает пассивное избирательное право осужденных по тяжким статьям. Им запрещено участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. Навальный, по информации ГИАЦ МВД, 8 февраля 2017 г. был осужден к 5 годам лишения свободы. В феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова повторно (первый приговор отменен по решению Европейского суда по правам человека) приговорил Навального к пяти годом условно по делу «Кировлеса».

Памфилова vs. Навальный

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что у комиссии не было претензий к другим документам Навального.

Навальный, в свою очередь, вспомнил, как его не пустили на парламентские выборы, и заявил: «Не люблю ЦИК. Я постоянно делаю вашу работу: все время говорю, как сделать, чтобы больше людей пришли на выборы. Я вас призываю-призываю, а вы все время говорите "нет"». ЦИК и при Владимире Чурове, и при Памфиловой все время «плетет какие-то юридические кружева», считает Навальный: но поверх - большая красная надпись: не пустим на выборы тех, кто против коррупции, кто ведет реальную избирательную кампанию.

Эбзеев назвал неверными «юридические построения» Навального: в Конституции черным по белому написано, что не имеют права избираться те, кто приговорен к лишению свободы. ЦИК, конечно, печальное место, но не настолько, подытожил он.

«Недопуск меня на выборы исключит миллион людей из участия в выборах», - заявил Навальный. По его словам, ЕСПЧ признал приговор по делу «Кировлеса» фальсифицированным, а Россия не исполняет его решение. Он подчеркнул, что если его не пустят на выборы – это будет решение против 16 000 выдвинувших его, тысяч волонтеров, которые работали год, и миллионов людей. «Вы же не роботы, розовые такие упитанные, можно потрогать. Можно же один раз в жизни совершить нормальный поступок?» – заявил политик. Он пообещал избирательную забастовку: «Уверяем вас, мы будем активны и никто не признает эти выборы».

Памфилова призвала «не монополизировать право иметь собственные убеждения»: мы тут не печеньки, чтобы всем нравиться. «Мы, может быть, были бы больше всех заинтересованы в том, чтобы вы шли на выборы. Но какое отношение ЦИК имеет к тому, что у вас есть судимости?» – отметила председатель ЦИК.

Навальный в ответ напомнил, что Центризбирком – самостоятельный орган, который может принимать самостоятельные решения. ЦИК должен воспринимать все факты, отметил политик: было решение ЕСПЧ, было признано, что Россия не выполнила решения и Навальный должен быть допущен до выборов. «Вы как чиновник, сидящий на моей шее, должны принять правильное решение», – подчеркнул он.

«Я 20 лет отпахала на производстве, а вы собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», – ответила ему Памфилова. Эбзеев, в свою очередь, заявил, что ЕСПЧ не вправе отменять решения российских судебных властей. Член ЦИК Николай Левичев сообщил, что ничего не имел бы против регистрации Навального, «если бы не прискорбные обстоятельства, связанные с нормой закона». Он не участвовал в голосовании, так как «возможен конфликт интересов».

После оглашения решения ЦИК Навальный довольно быстро собрался к выходу. Перед этим он сказал журналистам, что решение было ожидаемым: «Мне показалось, что ЦИК и сама Памфилова даже не пытались изобразить, что решение не имеет политической мотивации». У нас есть план, он совершенно готов, заявил политик: мы объявляем забастовку избирателей. «Будем призывать бойкотировать эти выборы, мы не признаем результаты этих выборов и будем разворачивать большую общенациональную кампанию по забастовке, которая будет включать агитацию не только против выборов, но и наблюдение и контроль за явкой», - добавил он. Политик добавил, что решение будет обжаловано «везде», но «мы понимаем прекрасно, что это все часть одной системы».

Забастовка избирателей

Навальный сразу же после заседания ЦИК опубликовал заранее записанное видеообращение, в котором заявил, что Владимир Путин видит в его участии в выборах угрозу и поэтому дал ЦИК указание отказать ему в регистрации. «Думаю, что их дополнительно перепугала процедура выдвижения, которая прошла в 20 городах, в ней участвовали почти 16 000 человек. Нам с вами никто не может сказать, что мы представляем какую-то маленькую группу избирателей. Покажите мне другого кандидата, который способен проделать такое выдвижение. А Путин сегодня заявил, что на собственное выдвижение не приедет. Зачем ему стараться, если главного конкурента уже отстранили», - заявил Навальный.

Он рассказал о конкретных шагах, которые предлагает в ходе забастовки избирателей. Во-первых, штабы Навального превращаются в штабы избирательной забастовки, будет наблюдение и контроль за выборами, «но не с точки зрения результатов выборов, а с точки зрения явки избирателей, ведь основной задачей Кремля станет фальсификация явки избирателей», заявил политик. Во-вторых, он будет агитировать против выборов и против прихода на участки. Кроме того, политик заявил, что не будет признавать результаты выборов.

Навальный был официально выдвинут кандидатом в президенты России в воскресенье. В присутствии представителей ЦИК за выдвижение оппозиционера проголосовали 742 участника инициативной группы при необходимом минимуме в 500 человек. Вечером в воскресенье Навальный привез в Центризбирком подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты.

На собрании инициативной группы в Москве оппозиционер заявил, что идет на выборы, чтобы выиграть и «изменить власть». Он пообещал начать кампанию по бойкоту выборов, если ЦИК его не зарегистрирует: «Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен на выборы». Согласно закону о выборах, Навальный не имеет права избираться как судимый по тяжкой статье УК. Председатель ЦИК Элла Памфилова уже говорила, что баллотироваться в президенты он сможет не ранее 2028 г. «Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы, <...> вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 г. плюс пять месяцев – он сможет вполне баллотироваться», – говорила Памфилова.

Отказы в регистрации

Ранее в понедельник стало известно, что основателю девелоперской компании Mirax Group Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье ЦИК отказал в регистрации. Член ЦИК Евгений Шевченко уточнил, что в документах Полонского отсутствуют сведения о зарубежной недвижимости супруги предпринимателя, что является основанием для того, чтобы отказать в заверении группы избирателей. Памфилова, обращаясь к Полонскому, сказала, что у него нет «необратимых препятствий», на основании которых ему можно было бы отказать в регистрации.

Лурье отказано в регистрации, так как в ЦИК поступила информация МВД, что Лурье осужден в 2009 г. по ст. 164 и 159 и приговорен к четырем годам лишения свободы. Это тяжкое преступление, «в связи с этим у ЦИК нет никакой возможности зарегистрировать кандидата». Лурье заявил, что судимость снята 2,5 года назад и по Конституции он считается несудимым. «2,5 года прошло, а надо, чтобы 10 лет, вам же бывший судья КС все объяснил...», - отметил член ЦИК Евгений Колюшин.

Эбзеев напомнил, что КС уже рассматривал вопрос о запрете осужденным избираться и пришел к выводу, что такой запрет является абсолютно конституционным. При этом КС использовал целый ряд фундаментальных положений ЕСПЧ: это общее правило, действующее на всем европейском правовом пространстве. «Это я к тому, что у нас нет выбора: зарегистрировать или отказать», - заявил Эбзеев. Член ЦИК Евгений Шевченко уточнил, что с момента введения такого ограничения в 2013 г. отказано в регистрации 250 кандидатам.

По данным на 25 декабря, ЦИК получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты от 18 партий и 25 самовыдвиженцев, сообщила Памфилова.

Как Алексея Навального выдвигали в президенты