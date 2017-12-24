Как Алексея Навального выдвигали в президенты

Максим Стулов / Ведомости

Выступая перед собравшимися, Навальный заявил, что идет на выборы ради победы. «Мы идем, чтобы выиграть. Мы идем для того, чтобы изменить власть, чтобы росло качество жизни людей. Мы будем бороться за победу и победим, потому что за нас честные и смелые люди и потому что на нашей стороне правда», - сказал Навальный

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