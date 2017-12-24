Как Алексея Навального выдвигали в президенты
В Москве за выдвижение проголосовали 742 участника инициативной группы
24 декабря инициативные группы в нескольких российских городах выдвинули политика Алексея Навального в президенты. Собрание инициативных групп – обязательное условие для кандидатов–самовыдвиженцев
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Первым городом, поддержавшим выдвижение Навального, стал Владивосток. Пресс-секретарь штаба Навального в этом городе Руслан Шаведдинов заявил, что эта инициативная группа завершила процедуру выдвижения в 8 утра по московскому времени. Через несколько часов заседание инициативной группы завершилось с аналогичным результатом в Омске. В Москве инициативная группа собиралась в Серебряном Бору с 7 утра
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На территории пляжа № 3 был разбит шатер, у входа в который волонтеры штаба Навального подробно инструктировали людей, которые записались участниками инициативной группы
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Очередь начиналась еще на улице
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Для участников инициативной группы был организован кофе-брейк с пирожками, блинами и шаурмой
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Собрание началось с полуторачасовым опозданием из-за задержки с регистрацией большого количества участников
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Всего процедуру нотариального заверения прошли 753 человека
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Юлия Навальная во время голосования
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В итоге за выдвижение Навального проголосовали 742 участника инициативной группы
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Выступая перед собравшимися, Навальный заявил, что идет на выборы ради победы. «Мы идем, чтобы выиграть. Мы идем для того, чтобы изменить власть, чтобы росло качество жизни людей. Мы будем бороться за победу и победим, потому что за нас честные и смелые люди и потому что на нашей стороне правда», - сказал Навальный
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Обращаясь к Владимиру Путину, политик заявил: «Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы. На этих выборах мы бросаем вам вызов и намерены выиграть»
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Он добавил, что его сторонники устроят забастовку, если Центризбирком не зарегистрирует его на выборах. «Только попробуйте не пустить нас на выборы – мы устроим забастовку», - заявил политик
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«Вчера Путин заявил, что в России унизительно высокий уровень бедности. Хочется спросить: к кому вы обращаетесь? Разве это не вы забрали нефть и газ у этих людей и сделали этих людей из бедных нищими?» - сказал Навальный во время выступления
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В течение воскресенья Навальный планирует подать в ЦИК документы для участия в выборах президента в 2018 г.
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