Алексей Навальный привез документы в ЦИК

Максим Стулов / Ведомости

Одна из коробок с документами. Перед входом в ЦИК Навальный заявил журналистам, что в этих коробках - «документальное свидетельство огромного политического движения». «Мы относим это и говорим, что невозможно не зарегистрировать нас на выборы. Выборы без нас - это не выборы», - заявил Навальный

2/11