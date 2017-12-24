Алексей Навальный привез документы в ЦИК
Из-за принтеров, вышедших из строя, сдача документов затянулась на несколько часов
Оппозиционер Алексей Навальный около 19.45 мск воскресенья привез в Центризбирком подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты России
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Одна из коробок с документами. Перед входом в ЦИК Навальный заявил журналистам, что в этих коробках - «документальное свидетельство огромного политического движения». «Мы относим это и говорим, что невозможно не зарегистрировать нас на выборы. Выборы без нас - это не выборы», - заявил Навальный
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ЦИК, работающий по выходным с 10 до 15 часов, продлил время работы «в связи с большим потоком кандидатов в президенты России с документами на выдвижение». На фото: журналисты, ожидавшие политика у здания ЦИК
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Группа Навального задержалась со сдачей документов из-за того, что их не смогли оперативно распечатать: собрание московской инициативной группы проходило в шатре в Серебряном Бору и принтеры перестали работать из-за холода, написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В итоге документы допечатывали в офисе Фонда борьбы с коррупцией на Ленинской слободе
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Около 18:36 был подписан последний документ
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В автобусе Навальный извинялся перед волонтерами, которые ждали его поездки в ЦИК
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Прием документов Навального (на фото рассматривает сувениры ЦИКа) удалось начать только после 20.00 мск, потому что в помещение вошел Сергей Полонский со своей командой, чтобы завершить процесс сдачи своих документов
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Подача документов в ЦИК
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ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и вынести решение о регистрации или отказе в регистрации инициативной группы
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Журналисты, ожидавшие политика в здании ЦИК
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24 декабря активисты кампании Навального провели собрания инициативных групп в 20 городах России, везде набрав больше необходимых 500 активистов (в Москве - 742 человека). Выступая перед собравшимися в Москве, Навальный заявил, что идет на выборы ради победы и будет призывать к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют
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