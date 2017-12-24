Навальный сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Политик призвал к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют, – это способ снизить их легитимность

Выступая перед собравшимися в Москве, Навальный заявил, что идет на выборы ради победы и будет призывать к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют Максим Стулов / Ведомости

Оппозиционер Алексей Навальный около 19.30 мск воскресенья привез в Центризбирком подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в президенты России. Перед входом в ЦИК Навальный заявил журналистам, что в этих коробках - «документальное свидетельство огромного политического движения». «Мы относим это и говорим, что невозможно не зарегистрировать нас на выборы. Выборы без нас - это не выборы», - заявил Навальный.

Процесс сдачи завершился около 20.45. Теперь ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и вынести решение о регистрации или отказе в регистрации инициативной группы.

Сдача Навальным документов в ЦИК в воскресенье затянулась. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в шатре, где проходило выдвижение Навального, вышли из строя принтеры из-за низкой температуры, поэтому им пришлось ехать в офис ФБК. Прием документов Навального ЦИК удалось начать только после 20.00 мск, потому что в помещение вошел Сергей Полонский со своей командой, чтобы завершить процесс сдачи своих документов.

Собеседник «Ведомостей» в ЦИК сказал, что в воскресенье их рабочий день продлен на «неопределенное время». Навальный сообщил, что представители ЦИК подтвердили им, что примут документы, и продлили работу комиссии. Изначально в воскресенье ЦИК должен был работать до 15.00.

Навальный и бойкот

Алексей Навальный в воскресенье был официально выдвинут кандидатом в президенты России. Инициативные группы по выдвижению собрались в нескольких городах, но главным стало собрание в Москве, прошедшее в шатре на пляже в Серебряном Бору. В присутствии представителей Центризбиркома за выдвижение Навального проголосовали 742 участника инициативной группы (при необходимом минимуме в 500 человек).

Выступая перед собравшимися, Навальный заявил, что идет на выборы, чтобы выиграть и «изменить власть». Если же ЦИК его не зарегистрирует, политик обещает начать кампанию по бойкоту выборов: «Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен на выборы. Если я не буду зарегистрирован, то я буду призывать к всероссийской забастовке избирателей». Навальный также призвал других кандидатов в таком случае сняться с выборов и тем самым их сорвать. Вечером в воскресенье Навальный отправился в ЦИК (комиссия по такому случаю даже продлила работу на неопределенный срок), но к моменту подписания этого номера в печать документы сданы еще не были.

Согласно закону о выборах Навальный не имеет права избираться как судимый по тяжкой статье УК. Председатель ЦИК Элла Памфилова уже говорила, что баллотироваться в президенты он сможет не ранее 2028 г.

Цель – продолжить кампанию

Призывы к бойкоту повлияют на выборы очень ограниченно, считает политолог Николай Петров: «Собчак – тот ответ Кремля, который мы видим. Если она будет зарегистрирована и продолжит выступать под лозунгами Навального, то значительная часть тех, кто вышел бы протестовать, будет успокоена. Кремлю важно не привести на выборы электорат Навального, а расколоть его». Тактика бойкота будет направлена на то, чтобы поддерживать тонус в сторонниках Навального, полагает эксперт: «Смысл не столько сорвать выборы, сколько вести кампанию, даже если ему в этом отказывает ЦИК». К тому же устроить протесты после ожидаемого отказа в регистрации оппозиционеру будет сложно – «будут праздники и каникулы, график рассчитан властями прекрасно», резюмирует Петров.

Задачей Навального является имитация полноценной кампании, а подчеркнутое административное противодействие только работает на эту задачу, рассуждает политолог Михаил Виноградов: «Чем больше эксцессов, тем больший резонанс от кампании – этим можно объяснить, что выдвижение позволили провести спокойно». Успех же тактики бойкота зависит от того, насколько будет велик в марте зазор между реальной и желаемой явкой избирателей, считает эксперт: «Если пассивность общества сохранится на нынешнем уровне, то тема бойкота станет более чувствительной, затрудняя сценарий полноценной легитимации выборов, в том числе в глазах зарубежных партнеров».

Как Навального выдвигали в президенты