Алексея Навального выдвинули в президенты

Навальный заявил, что идет на выборы ради победы Максим Стулов / Ведомости

В воскресенье инициативные группы в нескольких российских городах выдвинули политика Алексея Навального в президенты. Собрание инициативных групп – обязательное условие для кандидатов–самовыдвиженцев. «Я стал официальным кандидатом от инициативных групп избирателей. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе во всех уголках страны. Вы - лучшие», - написал Навальный в своем Twitter. Теперь ему предстоит сдать документы в ЦИК. Оппозиционер уже пригрозил забастовкой избирателей, если его не зарегистрируют.

В Москве инициативная группа собиралась в Серебряном Бору с 7 утра. На территории пляжа № 3 был разбит шатер, у входа в который волонтеры штаба Навального подробно инструктировали людей, которые записались участниками инициативной группы. Если в антикоррупционных митингах Навального участвовали в основном молодые люди, то в Серебряном Бору преобладали люди среднего возраста и пожилые. На заседании присутствовали и представители ЦИК.

Собрание началось с полуторачасовым опозданием из-за задержки с регистрацией большого количества участников. Руководитель московского штаба политика Сергей Бойко поблагодарил собравшихся за терпение и назвал Навального человеком, который «обеспечивает конкуренцию, дает интригу, предлагает нам выбор». Навальный построил первый реально работающий гражданский механизм контроля за властью, заявил один из авторов программы политика Владимир Милов.

После выступлений началась процедура самовыдвижения. Всего процедуру нотариального заверения прошли 753 человека. В итоге за выдвижение Навального проголосовали 742 участника инициативной группы.

Выступая перед собравшимися, Навальный заявил, что идет на выборы ради победы. «Мы идем, чтобы выиграть. Мы идем для того, чтобы изменить власть, чтобы росло качество жизни людей. Мы будем бороться за победу и победим, потому что за нас честные и смелые люди и потому что на нашей стороне правда», - сказал Навальный.

Обращаясь к Владимиру Путину, политик заявил: «Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы. На этих выборах мы бросаем вам вызов и намерены выиграть». «Вчера Путин заявил, что в России унизительно высокий уровень бедности. Хочется спросить: к кому вы обращаетесь? Разве это не вы забрали нефть и газ у этих людей и сделали этих людей из бедных нищими?» - добавил Навальный.

Он добавил, что его сторонники устроят забастовку, если Центризбирком не зарегистрирует его на выборах. «Только попробуйте не пустить нас на выборы – мы устроим забастовку», - заявил политик.

Где еще поддержали Навального Первым городом, поддержавшим выдвижение Навального, стал Владивосток. Пресс-секретарь штаба Навального в этом городе Руслан Шаведдинов заявил, что эта инициативная группа завершила процедуру выдвижения в 8 утра по московскому времени. Через несколько часов заседание инициативной группы завершилось с аналогичным результатом в Омске. Навальный говорил, что инициативные группы по его выдвижению соберутся в 20 городах. Группы в регионах собираются по своей инициативе, «иначе бы они чувствовали себя непричастными к основному мероприятию по выдвижению, а это неправильно», объяснял «Ведомостям» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Кроме того, был риск, что собрание в Москве могли сорвать. Навальный сообщал, что в некоторых регионах власти требовали согласовывать сбор инициативной группы по закону о собраниях, митингах и шествиях.

В течение воскресенья Навальный планирует подать в ЦИК документы для участия в выборах президента в 2018 г. В случае отказа в регистрации он обещал начать кампанию бойкота выборов, поскольку власти считают явку избирателей большой проблемой. «И если вы не пускаете нас на эти выборы, то мы будем бастовать. И этой забастовки они боятся. <...> Поэтому наша задача – вести партизанскую кампанию, что нельзя в этом участвовать», – заявлял Навальный.

Навальный еще в декабре прошлого года объявил о том, что планирует участвовать в выборах президента, и тогда же начал свою предвыборную кампанию. За год он открыл штабы в 84 городах, а также провел две крупные антикоррупционные акции в Москве, которые не были санкционированы, и несколько митингов в российских городах. Политик несколько раз отбывал административный арест за нарушение правил проведения публичного мероприятия, а руководитель его штаба Леонид Волков в данный момент находится под административным арестом. В течение осени Навальный посетил в рамках предвыборной программы 27 городов.

По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, Навальный не может баллотироваться в президенты раньше 2028 г. из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. В феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова повторно (первый приговор отменен по решению Европейского суда по правам человека) приговорил его к пяти годом условно по делу «Кировлеса».

Навальный неоднократно заявлял, что, по его мнению, он имеет право баллотироваться в президенты, так как по Конституции не могут избираться только люди, находящиеся в местах лишения свободы. В ответ Памфилова обвиняла оппозиционера в ложной трактовке Конституции.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году