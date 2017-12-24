Политик призывает к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют для участия в них

Алексей Навальный

Сергей Фадеичев / ТАСС

Выступая сегодня перед сторонниками в Москве, оппозиционер Алексей Навальный пригрозил Кремлю забастовкой избирателей, если Центризбирком не зарегистрирует его для участия в выборах президента в 2018 г., а также призвал других кандидатов сняться с выборов в этом случае.

«Только попробуйте не пустить нас на выборы – мы устроим забастовку», - заявил политик. Он намерен юридически оспаривать отказ ЦИК в регистрации. «Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен на выборы. В России есть огромное количество людей, чьи интересы я представляю. Если я не буду зарегистрирован, то я буду призывать к всероссийской забастовке избирателей, и нашу структуру направим на это. Хотя первая наша задача - добиться участия в выборах», - сказал Навальный.

Политик призвал других кандидатов за пять дней до выборов снять свои кандидатуры и сорвать выборы, поскольку они ненастоящие, если на них не допустят его. «Мы предлагаем им продолжать агитировать, выступать, но снять свою кандидатуру за пять дней до выборов, когда это еще юридически возможно. Вы же все равно сделали все возможное, сказали что хотели, выступили во всех шоу Малахова и Соловьева. И это будет лучшей стратегией. Если Путин останется единственным кандидатом, то это будет отличный инструмент давления на Кремль и это заставит зарегистрировать всех кандидатов, кто хочет участвовать в выборах, не только меня», - пояснил он.

Кремль понимает, что для победы Владимира Путина нужно, чтобы Навальный не участвовал в выборах, считает политик. В России нет никакой массовой поддержки Путина, заявил Навальный. «Пообщавшись год с людьми по этой стране, я могу сказать: мы готовы выиграть эти выборы. Я без всякой иронии говорю. Нет никакой массовой поддержки Путина. Чем дальше от Москвы, тем меньше этой поддержки», - сказал Навальный.

В субботу на съезде «Единой России» Владимир Путин сказал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира, но он уже обещал это шесть лет назад, отметил Навальный. «Вчера Путин заявил, что в России унизительно высокий уровень бедности. Хочется спросить: к кому вы обращаетесь? Разве это не вы забрали нефть и газ у этих людей и сделали этих людей из бедных нищими?» - говорит политик.

«Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы. На этих выборах мы бросаем вам вызов и намерены выиграть», - обратился Навальный к Путину.

По его словам, он идет на выборы, чтобы изменить власть и улучшить качество жизни людей. «Мы уже изменили ситуацию, когда говорили, что нет другого кандидата, кроме Путина. Он есть. Его выдвинули в Серебряном Бору на пляже № 3», - говорит Навальный. Мы победим, потому что за нас честные и смелые люди и потому что на нашей стороне правда, добавил он.

Сегодня в 20 городах России проходят собрания инициативных групп по выдвижению Навального в президенты. В большинстве городов голосование на 14.00 мск завершилось, за Навального везде проголосовали не менее 600 человек при требуемых 500. В Москве инициативная группа собиралась в Серебряном Бору с семи утра. Для этого на территории пляжа № 3 разбили шатер. Если в антикоррупционных митингах Навального участвовали в основном молодые люди, то в Серебряном Бору преобладали люди среднего возраста и пожилые. На заседании присутствовали и представители ЦИК.

Всего процедуру нотариального заверения прошли 753 человека. В итоге за выдвижение Навального проголосовали 742 участника инициативной группы. В течение воскресенья Навальный планирует подать в ЦИК документы для участия в выборах президента в 2018 г.

Навальный еще в декабре прошлого года объявил о том, что планирует участвовать в выборах президента, и тогда же начал свою предвыборную кампанию. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, Навальный не может баллотироваться в президенты раньше 2028 г. из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. В феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова повторно (первый приговор отменен по решению Европейского суда по правам человека) приговорил его к пяти годом условно по делу «Кировлеса».