Политик года – оппозиционер Алексей Навальный

25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы по выдвижению его в президенты. Главным и единственным аргументом стал повторный обвинительный приговор по делу «Кировлеса», вынесенный оппозиционеру в феврале 2017 г. Первый приговор был отменен Верховным судом во исполнение решения Европейского суда по правам человека, но новое рассмотрение дела в кировском суде принесло тот же результат. Аргументы Навального о том, что Комитет министров Совета Европы счел решение ЕСПЧ невыполненным, ЦИК проигнорировал.

Таким образом, в избирательных бюллетенях в марте 2018 г. Навального не будет, но именно он в предвыборном 2017 году оказался фактически единственным политиком, который провел полноценную избирательную кампанию. И более того, стал ключевой фигурой будущих президентских выборов, по сути формируя их повестку – в том числе и для «главного кандидата».

Навальный воскресил, казалось бы, уже ставшую неактуальной тему борьбы с коррупцией, выпустив фильм-расследование о премьере Дмитрии Медведеве. За три месяца он собрал на YouTube более 20 млн просмотров. Власти в ответ пришлось придумывать сомнительные отговорки вроде «мы тоже за борьбу с коррупцией, но против тех, кто использует ее в политических целях».

Под антикоррупционными лозунгами Навальный вывел на улицы 26 марта и 12 июня десятки тысяч людей, в том числе школьников и студентов, разрушив стереотип о «пропутинской молодежи». В Кремле тут же заговорили о необходимости тщательной работы с молодыми россиянами и о создании «образа будущего» как ключевом пункте программы «главного кандидата».

Наконец, Навальный провел десятки встреч с избирателями в регионах, преодолевая сопротивление местных властей, изобретающих все более абсурдные причины для запрета этих мероприятий. В итоге Кремль, озабоченный созданием благостной картинки «чистых и честных» выборов, поручил Генпрокуратуре разобраться с применением на местах закона о митингах.

Казалось бы, ради этой показной честности можно было и допустить на выборы кандидата, не способного, если верить социологам, покуситься на заоблачные рейтинги Владимира Путина. Но Кремль на это не пошел, дав критикам лишний повод для сомнений в легитимности выборов и тем самым, по сути, признав Навального своим самым опасным оппонентом.-

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