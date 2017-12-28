Бизнесмен года – основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон

Арктические пейзажи со снежными пустынями, полярной ночью и белыми медведями не намного дружелюбнее лунных ландшафтов. В то, что здесь можно построить завод по производству сжиженного газа, мало кто верил. Одним из немногих был председатель правления и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

В декабре, когда за полярным кругом начинается полярная ночь, начал работать «Ямал СПГ» – и это была первая партия газа, отправленная за границу в обход монополии «Газпрома». Мечта Михельсона стоила $27 млрд. В 1960-х гг. лунная программа США, включая высадку человека на Луну, обошлась примерно в $25 млрд. Конечно, доллар с тех пор подешевел в 7 раз, но и ограничений у «Новатэка» было больше, чем у NASA. Начиная с того, что до 2014 г. экспортировать газ, без чего немыслимо окупить столь дорогостоящий проект, мог только «Газпром», и заканчивая санкциями США, которые ограничили возможность «Новатэка» привлекать финансирование. Не говоря уже о падении цен на нефть и газ.

Так что знаменитая фраза Нила Армстронга: «Это маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества» в интерпретации Михельсона приобрела новый смысл. Первая очередь «Ямал СПГ» – 5,5 млн т СПГ в год – заработала. В масштабах общих мировых продаж сжиженного газа в 2016 г. это чуть более 2%. Но для «Новатэка» запуск завода в декабре – прорыв. Михельсон сумел привлечь нужных партнеров – Геннадия Тимченко, давнего друга президента Владимира Путина, стратегических партнеров – французскую Total и китайскую CNPC, финансового партнера – Silk Road Fund – и убедить правительство поддержать проект. Почти весь газ законтрактован, так что со следующего года «Ямал СПГ» превращается в настоящую cash-машину.

И это только начало. «Новатэк» планирует нарастить мощности и производить в Арктике до 70 млн т сжиженного газа. К 2030 г. на это будет направлено еще до 2,8 трлн руб. (т. е. всего $74 млрд, включая стоимость «Ямал СПГ»). Не без участия партнеров и не без государственной поддержки. Но даже с учетом этого планы у Михельсона космического масштаба. И тот факт, что «Новатэк» с первой очередью завода уложился и в срок, и в заявленный бюджет, заставляет относиться к ним серьезно. Если у бизнесмена получится их реализовать, «Новатэк» может стать крупнейшей компанией – производителем СПГ в мире.-

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