Зачем кандидату Путину сборщики подписей-студенты

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Привычка – страшное дело: мало объявить стартовавшую президентскую избирательную кампанию чистой и прозрачной, надо еще приложить немалые усилия, чтобы те, кто привык проводить ее по-старому, все-таки начали работать по-новому, оценив новые издержки старого административного зуда, – а с этим пока есть проблемы.

Стоило ЦИК объявить о начале сбора подписей в поддержку выдвижения самых оперативных кандидатов в президенты (ЦИК уже закончил принимать документы у самовыдвиженцев, еще неделя есть у номинантов от партий), как стали появляться классические для российской избирательной хроники сюжеты о привлечении к сбору подписей разного рода подневольных людей – в частности, студентов. Так, сразу несколько учащихся вузов из разных регионов страны рассказали «Дождю», что представители университетской администрации вынуждают их стать сборщиками подписей за Владимира Путина, который как кандидат-самовыдвиженец должен до конца января сдать в ЦИК 300 000 автографов своих сторонников. Один из студентов пожаловался на давление в ЦИК, жалобу, по его информации, переправили в региональное управление МВД – ответ деканата, что он не имеет к инициативе по сбору подписей отношения, студента не устроил.

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