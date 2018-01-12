День, когда караул устал
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6 января 1918 г. большевики силой прервали едва начавшуюся работу Учредительного собрания. Сначала «устал караул» матроса-анархиста Анатолия Железнякова, затем, когда депутаты ночью покинули здание, условившись возобновить заседания в тот же день, у дверей Таврического во исполнение ленинского «Всех выпускать, никого не впускать!» появилась вооруженная охрана.
Оправдался худший из прогнозов эсеровской «Воли народа», которая еще в номере от 12 ноября 1917 г. мрачно предрекла, что, если выборы в Учредительное собрание состоятся и большевики не соберут большинства, «у них не дрогнет рука, чтобы разогнать его». Но зачем, спрашивается, нужно было содействовать открытию заседаний органа, состав которого был охарактеризован большевиками как заведомо «контрреволюционный»?
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