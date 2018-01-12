Мнения
Платный
Антон Антонов-Овсеенко
Аналитика
Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: День, когда караул устал

День, когда караул устал

Сто лет назад было разогнано Учредительное собрание

6 января 1918 г. большевики силой прервали едва начавшуюся работу Учредительного собрания. Сначала «устал караул» матроса-анархиста Анатолия Железнякова, затем, когда депутаты ночью покинули здание, условившись возобновить заседания в тот же день, у дверей Таврического во исполнение ленинского «Всех выпускать, никого не впускать!» появилась вооруженная охрана.

Оправдался худший из прогнозов эсеровской «Воли народа», которая еще в номере от 12 ноября 1917 г. мрачно предрекла, что, если выборы в Учредительное собрание состоятся и большевики не соберут большинства, «у них не дрогнет рука, чтобы разогнать его». Но зачем, спрашивается, нужно было содействовать открытию заседаний органа, состав которого был охарактеризован большевиками как заведомо «контрреволюционный»?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
manassoffice
07:39 12.01.2018
Учредительное собрание актуально сейчас как никогда, его нужно собирать и решать как дальше жить России без Путина, и без других «авторитетов»
20
Комментировать
Другие материалы в сюжете