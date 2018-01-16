Как все ужесточить и напомнить о себе

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Предложение председателя Следственного комитета (СКР) Александра Бастрыкина расширить возможности внесудебного признания материалов экстремистскими и «определиться с пределами цензурирования» СМИ и интернета отражает его желание перед выборами напомнить руководству страны о своей готовности и дальше закручивать гайки. Это скорее попытка СКР заполучить новый ресурс репрессивного правоприменения, чем ликвидация правовых лакун: действующее законодательство в этой сфере и так обширно.

Интервью, в котором председатель СКР упоминает прямо запрещенную Конституцией цензуру, или «цензурирование», которая, как следует из слов Бастрыкина, де-факто существует, но нуждается в настройке, вышло в официальной «Российской газете» сразу после профессионального праздника СМИ – Дня российской печати. Своеобразное праздничное поздравление недолюбливаемой Бастрыкиным прессы соседствует с другим репрессивным по сути предложением – создать внесудебный механизм признания информационных материалов экстремистскими (ресурсы, которые их тиражируют, должны блокироваться) для ускорения процесса, а если внесудебное решение авторов материалов не устраивает, то его дежурно предлагается оспорить в суде. И то и другое, по версии Бастрыкина, – это рецепты по борьбе с экстремизмом и «попытками дестабилизировать обстановку в стране».

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