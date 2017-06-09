Я тебе попереключаю!

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий сервисам по обходу блокировок (анонимайзеры, VPN, TOR) предоставлять доступ к запрещенным в России сайтам, а поисковикам – выдавать ссылки на такие страницы. Законопроект, подготовленный по инициативе Совбеза и при участии Медиакоммуникационного союза, представители интернет-сообщества считают плохо реализуемым технически, нарушающим права граждан на информацию и вредительским (лишает российские сервисы конкурентоспособности).

Фактически речь идет о том, чтобы обязать сервисы обхода блокировок и поисковики дублировать работу Роскомнадзора. Впрочем, это вряд ли разгрузит само ведомство: к усилиям по собственно блокировке быстро растущего числа сайтов добавятся усилия по отслеживанию блокировок многочисленными анонимайзерами и выдачи поисковиков. А ведь у Роскомнадзора и без того много работы. На днях из-за уязвимостей в системе блокировок под угрозой оказались десятки крупных и добропорядочных ресурсов, среди которых Telegram, Facebook, «Одноклассники», сайт РЖД, Mail.ru, НТВ, а также сайт системы «Ревизор», созданной по заказу Роскомнадзора для отслеживания исполнения решений о блокировках.