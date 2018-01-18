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Арина Дмитриева
Аналитика / Extra Jus
Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Суд женского рода

Почему суд — женского рода

Феминизация судейского корпуса — это эффект самоотбора кандидатов в судьи

Отсутствие независимости судей и проблемы с качеством правосудия становятся все более сильным общественным раздражителем, причиной растущей социальной напряженности. Один из источников проблем – качество судейских кадров и механизмы отбора. Для изменения ситуации важно, чтобы общество понимало, как эти механизмы работают.

Для того чтобы стать судьей, сдав экзамен, кандидат должен подать документы в квалификационные коллегии судей (ККС), которые сформированы при каждом суде уровня субъекта Федерации. ККС – это первый фильтр на пути в судейское кресло (вторым служит кадровая комиссия при президенте РФ). На уровне первого фильтра в разные годы отсеивается до 50% кандидатов в судьи: ККС могут отклонить кандидатуру, не дав рекомендации. Тем самым реализуется некоторая кадровая политика судебной системы.

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