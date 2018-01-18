Почему суд — женского рода

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Растущая феминизация судейского корпуса – это прежде всего эффект самоотбора Денис Абрамов / Ведомости

Отсутствие независимости судей и проблемы с качеством правосудия становятся все более сильным общественным раздражителем, причиной растущей социальной напряженности. Один из источников проблем – качество судейских кадров и механизмы отбора. Для изменения ситуации важно, чтобы общество понимало, как эти механизмы работают.

Для того чтобы стать судьей, сдав экзамен, кандидат должен подать документы в квалификационные коллегии судей (ККС), которые сформированы при каждом суде уровня субъекта Федерации. ККС – это первый фильтр на пути в судейское кресло (вторым служит кадровая комиссия при президенте РФ). На уровне первого фильтра в разные годы отсеивается до 50% кандидатов в судьи: ККС могут отклонить кандидатуру, не дав рекомендации. Тем самым реализуется некоторая кадровая политика судебной системы.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}