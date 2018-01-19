Как одни латыши могли спасти Учредительное собрание от разгона другими латышами

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6-й Тукумский латышский стрелковый полк был одним из двух боевых подразделений, на которые в январе 1918 г. мог положиться Ленин

Разгон Учредительного собрания 19 января (по новому стилю) 1918 г. по своим последствиям для страны выглядит датой более значимой, чем 7 ноября 1917 г. Ведь в ноябре одно Временное правительство – «Временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров», как это зафиксировал II съезд Советов, – просто сменило другое. В январе же произошел качественный перелом: хрупкий консенсус социалистов был похоронен, а власть большевиков превратилась в полноценную диктатуру. Ее лозунгом стали слова матроса Анатолия Железнякова, произнесенные через несколько дней на III съезде Советов: «Мы готовы расстрелять не единицы, а сотни и тысячи, ежели понадобится миллион, то и миллион». Встретили их овацией.

Обречена ли была Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, тут же сорваться, по выражению Александра Солженицына, «в худшую из тираний»? Ответ на этот вопрос тем сложнее, что сила, способная не допустить такого исхода, в принципе, была.

Ленин и латыши

Вопреки ожиданиям большевики получили на прошедших в конце ноября выборах меньше четверти голосов. Им оставалось уступить власть победителям – Партии социалистов-революционеров (ПСР) – либо ликвидировать само Учредительное собрание. Сделать это было тем проще, что положение большевиков в Петрограде на первый взгляд казалось надежным: здесь они уверенно лидировали с 45% избирателей в целом и 71% по петроградскому гарнизону.

Но Ленин не обольщался этими цифрами, прекрасно понимая огромную дистанцию между «голосовать» и «активно защищать» большевистское правительство. Солдаты в массе своей представляли вчерашних крестьян в шинелях, а крестьянство в целом голосовало как раз за эсеров. Когда 26 декабря в «Правде» были опубликованы ленинские «Тезисы к Учредительному собранию», стало понятно, что он окончательно решился на разгон, преодолев сопротивление и однопартийцев, и левых эсеров. Но максимум, чего смогли добиться посланные в полки гарнизона большевистские агитаторы, – обещания нейтралитета, но никак не содействия.

«Мужик может колебнуться в случае чего. Тут нужна пролетарская решимость», – передавал впоследствии Троцкий слова Ленина. В смысле этой решимости вполне положиться Ильич мог лишь на две боевые единицы: сводный матросский отряд в 200 штыков под командованием Железнякова и прибывший в Петроград в начале декабря полнокровный 6-й Тукумский латышский стрелковый полк.

Латышские стрелковые полки на выборах поставили рекорд: за большевиков проголосовало 96,5% личного состава. Почему? Во-первых, земельный голод в Латвии был самым острым в империи из-за сохранившихся крупных поместий немецких баронов – Ленин отдавал их латышам. Второе: Ленин обещал не просто немедленный мир, но мир «без аннексий», а значит, возвращение оккупированной немцами половины Латвии. А в случае непринятия этого условия кайзеровским правительством грозил обратиться напрямую к немецкому народу и заключить с ним «революционный мир». Звучало убедительно.

Наконец, Совнарком сделал то, на что с весны 1917 г. не решалось Временное правительство: не только провозгласил право наций на самоопределение, но и прирезал 27 декабря 1917 г. Латвии три латгальских уезда Витебской губернии. А включение Латгалии в «неделимую Латвию» было одним из идефиксов латышского национального движения.

Словом, большевики оказались единственной партией, кто сразу и без колебаний удовлетворил все мыслимые требования латышских стрелков. И когда накануне открытия Учредительного собрания Ленин встретился с представителями полкового комитета 6-го Тукумского, те твердо заверили его, что выполнят приказ о разгоне. Ведь еще неизвестно, утвердило бы собрание все щедрые авансы Совнаркома.

Есть такая сила

По мере приближения официальной даты открытия учредиловки, перенесенной на 18 января 1918 г., нарастало и число сигналов о ее возможном разгоне. И 6 декабря 1917 г. представители профсоюзов, меньшевиков и эсеров организовали Союз защиты Учредительного собрания. Одним из самых деятельных его членов стал избранный депутатом от Ставрополья эсер Федот Онипко.

Участник Кронштадтского восстания 1906 г., Первой мировой в рядах французского Иностранного легиона, комиссар Временного правительства на Балтийском флоте, Онипко не питал иллюзий в отношении намерений большевиков. Поэтому для начала, внедрив своих агентов в Смольный, разработал план «изъятия из употребления» Ленина и Троцкого. А когда ЦК ПСР запретил ему и думать об этом, сосредоточился на поиске вооруженной силы, способной противостоять латышским стрелкам и матросам Железнякова. И такую силу Союз защиты нашел.

На фоне нейтралитета большинства гарнизонов Семеновский и Преображенский полки (точнее, их запасные батальоны численностью до 10 000 человек) выделялись резко антибольшевистским настроением. Полковые и ротные комитеты этих полков в большинстве своем состояли из беспартийных, кроме того, в этих частях было много георгиевских кавалеров, поправлявшихся после ранений на фронте и крайне недовольных «большевистской разрухой».

То, что семеновцы, например, были настроены весьма решительно, показывает, в частности, их поведение при защите типографии, где эсеры печатали газету «Солдатская шинель»: они охраняли ее с пулеметами и не давали опечатать красноармейцам до самого разгона учредиловки.

Они согласились выделить 5000 солдат для вооруженной демонстрации в день открытия учредиловки, чтобы отбить у Ленина саму мысль о разгоне. Слабым местом этой внушительной массы оставалось командование.

В полках к тому времени и так осталось немного офицеров, а оставшимся Учредительное собрание было безразлично. Еще 11 декабря Совнарком объявил кадетов врагами народа, аннулировав мандаты ее депутатов. Без кадетов – единственной буржуазной партии – учредиловка превращалась в банку с пауками исключительно социалистических оттенков, влезать в борьбу которых у офицерского состава не было ни малейшего желания.

Военная комиссия ЦК ПСР осознавала проблему, подтягивая с фронтов сочувствовавших эсерам военных. А тут помощь пришла откуда не ждали: свои услуги предложили 120 латышских офицеров во главе с полковником Фридрихом Бредисом, самым знаменитым командиром латышских стрелков в Первой мировой (его именем сейчас названа улица в Риге – по иронии судьбы раньше она называлась улицей Свердлова, председателя Совнаркома). Наряду с теми немногими белыми, что в феврале 1918-го уйдут с Корниловым в Ледяной поход, это были на тот момент самые мотивированные на борьбу с большевиками люди в России.

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