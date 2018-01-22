Как Трамп все расстроил, но не сломал
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За год, прошедший с момента вступления Дональда Трампа в должность 45-го президента США, большая часть посвященных ему комментариев касалась психологических особенностей его личности. Личность американского президента, конечно, имеет большое значение, но еще большее значение имеет политика, проводимая главой Белого дома. По итогам первого года президентства Трампа можно сделать вывод: Трамп оказался скорее «расстроителем» системы, чем ее разрушителем. Предрекавшейся многими либералами катастрофы в смысле обрушения конституционных основ США и несущих опор американского глобального лидерства не произошло, но кризис политической системы, ценностных ориентиров и внешней политики США углубился.
Этот кризис начался еще до выборов 2016 г. Собственно, само избрание Трампа – как и неожиданно сильное выступление демократического социалиста Берни Сандерса – стало свидетельством серьезных проблем в партийно-политической системе США и существенного расслоения в американском обществе. Это общество все отчетливее делится на тех, для кого глобализация экономики и быстрый технологический прогресс означают колоссальное расширение возможностей, и тех, кто в результате тех же изменений оказывается в проигрыше.
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