Чужой герой нашей страны

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Как-то раз Мадлен Олбрайт, возглавлявшая тогда госдепартамент США, и ее заместитель Строуб Тэлботт обедали дома у Евгения Примакова, в то время министра иностранных дел России. Разговор за столом зашел о книгах Джона Ле Карре, которые, как выяснилось, Примаков хорошо знал. Когда Олбрайт спросила, с каким из героев Ле Карре Евгений Максимович себя сравнивал, она была уверена, что тот ответит: «Карла», но Примаков сказал: «Джордж Смайли».

В книге «Шпион, выйди вон» и еще в двух других Карла – шпионский псевдоним советского высокопоставленного разведчика, куратора советской агентуры на Западе; Смайли – главный герой Ле Карре, британец, прямой оппонент Карлы. На эту историю я наткнулся в недавней биографии Ле Карре (John Le Carre: the Biography. Adam Sisman). Автор наверняка включил эпизод с Примаковым ради красивой зеркальности и комплиментарности, с которой знаменитый русский, в прошлом разведчик, отзывается о предмете его книги.

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