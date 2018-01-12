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Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Большой шпионский реванш

Чужой герой нашей страны

Трамп сам стирает остатки привлекательности США
Максим Трудолюбов

Как-то раз Мадлен Олбрайт, возглавлявшая тогда госдепартамент США, и ее заместитель Строуб Тэлботт обедали дома у Евгения Примакова, в то время министра иностранных дел России. Разговор за столом зашел о книгах Джона Ле Карре, которые, как выяснилось, Примаков хорошо знал. Когда Олбрайт спросила, с каким из героев Ле Карре Евгений Максимович себя сравнивал, она была уверена, что тот ответит: «Карла», но Примаков сказал: «Джордж Смайли».

В книге «Шпион, выйди вон» и еще в двух других Карла – шпионский псевдоним советского высокопоставленного разведчика, куратора советской агентуры на Западе; Смайли – главный герой Ле Карре, британец, прямой оппонент Карлы. На эту историю я наткнулся в недавней биографии Ле Карре (John Le Carre: the Biography. Adam Sisman). Автор наверняка включил эпизод с Примаковым ради красивой зеркальности и комплиментарности, с которой знаменитый русский, в прошлом разведчик, отзывается о предмете его книги.

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Комментарии  ()
klochkovg
09:14 12.01.2018
> глобализмом и национализмом А если почитаете что пишут сами антиглобалисты, то обнаружите, что они в основном леваки троцкиского толка, а глобалисты для них очередная реинкарнация национализма/фашизма/либерализма. И вообще, почему-то принято об это забывать, но либерализм и национализм единоутробные братья. Когда человек перестает быть подданным и становится гражданином, масса подданных становится нацией.
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