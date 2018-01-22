Новая искренность Эрдогана
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Турция, как и обещал на прошлой неделе ее президент Реджеп Эрдоган, начала военную операцию против курдов в районе сирийского анклава Африн. В субботу турецкий генштаб отчитался об уничтожении с воздуха 108 из 113 намеченных целей. А в воскресенье СМИ сообщили о начале наземной операции, в ходе которой протурецкие отряды сирийской оппозиции штурмуют Африн при прямой поддержке вооруженных сил Турции, в том числе танковых подразделений.
И как же на это отреагировала Россия? Гневно осудила вторжение турецкой военщины на территорию суверенной Сирии? Посулила Анкаре новые санкции, опять пообещав, что помидорами турки не отделаются? Привела в повышенную боеготовность наши самолеты и средства ПВО в Сирии, пригрозив сбивать все цели, вторгающиеся в воздушное пространство союзнического государства, как после сбитого турками российского Су-24?
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