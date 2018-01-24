«Поговорим» подольше

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Виртуальный сотовый оператор Сбербанка «Поговорим» приходит в Москву. Первым 10 000 подписчиков он предлагает за 499 руб. в месяц 1500 минут разговоров и 20 Гб мобильного интернета. Предложение очень хорошее – аналогичные пакеты обычных мобильных операторов (т. е. тех, у кого есть собственные сети) стоят где-то от 800 руб.

Те, кому сим-карт с промотарифом не достанется, возможно, бесплатно получат от Сбербанка 50 минут и 500 Мб в месяц. Так говорят знакомые с ходом проекта люди. В Петербурге, где «Поговорим» работает с прошлого года, такая опция есть, напоминают они.

Московских абонентов, даже тех, кто до сих пор не пользовался никакими услугами Сбербанка, выход такого щедрого оператора не может не обрадовать. Сотовым компаниям это, очевидно, не очень понравится. Из-за жесткой конкуренции их расценки, а вместе с ними и доходы до недавнего времени падали. В прошлом году рынок вроде бы успокоился и выручка операторов даже немного подросла. Но выход «Поговорим» в Москву, а затем и в регионы России может положить конец росту.

В неофициальных разговорах связисты опасаются, что Сбербанк для быстрого набора новых абонентов предложит низкие тарифы и сотовым компаниям придется отвечать на это снижением своих. Сколько продлится ценовая война (если, конечно, начнется), не может предположить никто. В отличие от остальных операторов «Поговорим» может работать себе в убыток если не вечно, то по крайней мере очень долго. Если, конечно, поможет Сбербанку развивать основной бизнес.

Сотовый оператор-дискаунтер, например, может привлекать молодых клиентов, активно пользующихся смартфонами и планшетами. Сим-карта, привязанная к платежной карте, неплохой способ цементировать клиентскую базу, поскольку отказаться от двух продуктов сразу сложнее, чем от одного. Наконец, собственный оператор позволит Сбербанку сэкономить на sms-рассылках клиентам (расценки на них, говорят, в последнее время кусаются).

Но взять Сбербанк может не только низкими ценами. Его розничная сеть – более 16 000 отделений по всей России. Представляете, сколько потенциальных абонентов проходит через них каждый день? 16 000 точек продаж – это в разы больше, чем в розничных сетях любого из российских мобильных операторов. В общем, «Поговорим» есть где развернуться.

Впрочем, и с таким ресурсом завоевать российский сотовый рынок детищу Сбербанка будет непросто. В России околок 260 млн сотовых абонентов, точнее, активных сим-карт, посчитал «ТМТ консалтинг». Для большинства из них сим-карта «Поговорим» не станет первой, соответственно, чтобы предложить клиенту вторую (а то и третью-четвертую), Сбербанку и его оператору придется приложить усилия. Отделений у Сбербанка много, но до сих пор россияне не ходили в них за сотовыми подключениями, консультациями, настройками телефонов. Путь потенциальным абонентам еще надо указать.

Вы давно стояли в очереди в салоне сотовой связи или видели ее там? Если в Сбербанке желающих подключиться к «Поговорим» поставить в одну очередь с оплачивающими штрафы, кредиты и коммунальные платежи, эффект от любых супертарифов может сойти на нет. Наконец, привлекательность оператора сейчас определяется не только ценами и не только качеством связи – лояльность абонента определяет то, как быстро сотовая компания вникает в его проблемы и решает их. В Сбербанке зачастую связанные с обслуживанием клиентов вопросы решаются, мягко скажем, не быстро. И если поддержка «Поговорим» продолжится в том же духе, старые операторы могут вздохнуть спокойно. Во всяком случае, не придется волноваться за абонентов, которые много тратят на связь и особо не задумываются об использованных минутах и мегабайтах.