София, мудрость нечеловеческая

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София собрана в гонконгской компании Hanson Robotics и не принимает решений о судьбе человека, даже если он заемщик, а служит моделью, демонстрирующей возможности робототехники Максим Стулов / Ведомости

Герман Греф, известный любитель всего высокотехнологичного, в Давосе пригласил на деловой завтрак Сбербанка с темой «Технология искусственного интеллекта меняет компании и экономику: приобретения и угрозы» не только зампреда правительства России Аркадия Дворковича и министра экономического развития Максима Орешкина, но и собственно искусственный интеллект по имени София. Она еще и гражданка Саудовской Аравии, хотя и человекоподобный робот. Единственный робот-гражданин.

Греф хвастался, что Сбербанк за счет искусственного интеллекта из ничего заработал $50 млн – компьютерный рассудок создавал психологический портрет человека, надо полагать заемщика, и помогал решить или прямо сам решал, годится ли портретированный банку.