Аналитика
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Куда зашла свобода торговли

Куда зашла свобода торговли

Экономист Вадим Новиков об эволюции профильного закона
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Двадцать шесть лет назад, 29 января 1992 г., президент Борис Ельцин подписал закон «О свободе торговли» – революционный по сути документ, означавший конец эпохи госмонополии государства в торговле. Он породил целый новый класс предпринимателей: среди тех, кто сейчас составляет фундамент российского бизнеса, найдется немало начинавших в начале 1990-х с мелкой торговли. Для государства отказ от монополии в торговле был принципиальным решением – это был поворот от тотального регулирования к полной свободе торговли. Однако так продолжалось недолго: дальнейшая история отношений государства и рынка – это история постепенного усиления регулирования, которая продолжилась и после принятия в 2009 г. нового закона о торговле.

Тогда, в январе 1992 г., выход закона о торговле позволил мирно разрешить назревавшую драму. Последствия зарегулированности советской экономики, которые внесли свой вклад в исчезновение с карты мира Советского Союза, угрожали теперь крупнейшему из созданных на его месте государств, Российской Федерации. 2 января были либерализованы прежде регулируемые цены. Спустя три недели прилавки остались пустыми. «Нигде ничего нет, никакой еды», – сообщали депутаты Верховного совета специально созданной правительственной комиссии. Цены стали рыночными, однако торговля – как и экономика в целом – оставалась государственной, неповоротливой и далекой от нужд потребителя. Это грозило не просто «проблемами с обслуживанием граждан», а бунтом, насилием.

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