Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Продукты не вернутся из магазина
Яровая хочет запретить ритейлерам возвращать продукты поставщикам
Производители и торговые сети просят не вмешиваться в их отношения
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В последние годы число возвратов выросло: по отдельным хлебопекарным предприятиям – до 50% от всей поставки
Максим Стулов / Ведомости
Группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла в Госдуму законопроект, который запрещает поставщику и ритейлеру заключать договоры, позволяющие возвращать непроданные товары.
Сейчас закон о торговле запрещает навязывать поставщикам условия о возврате продуктов. Но сети и поставщики находятся в неравном положении, поэтому доказать факт навязывания невозможно, указывают авторы проекта. В последние годы число возвратов выросло: по отдельным хлебопекарным предприятиям – до 50% от всей поставки, мясной продукции – до 30%. Хлебопеки теряют миллиарды рублей, уверяют депутаты. Опрос, проведенный по инициативе «Единой России», показал, что большинство производителей и представителей отраслевых ассоциаций поддерживают запрет.
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