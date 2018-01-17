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Екатерина Бурлакова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Продукты не вернутся из магазина

Яровая хочет запретить ритейлерам возвращать продукты поставщикам

Производители и торговые сети просят не вмешиваться в их отношения

Группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла в Госдуму законопроект, который запрещает поставщику и ритейлеру заключать договоры, позволяющие возвращать непроданные товары.

Сейчас закон о торговле запрещает навязывать поставщикам условия о возврате продуктов. Но сети и поставщики находятся в неравном положении, поэтому доказать факт навязывания невозможно, указывают авторы проекта. В последние годы число возвратов выросло: по отдельным хлебопекарным предприятиям – до 50% от всей поставки, мясной продукции – до 30%. Хлебопеки теряют миллиарды рублей, уверяют депутаты. Опрос, проведенный по инициативе «Единой России», показал, что большинство производителей и представителей отраслевых ассоциаций поддерживают запрет.

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