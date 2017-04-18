Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат просроченного хлеба производителю

Роспотребнадзор поддержал инициативу запрета на возврат торговыми сетями поставщикам нераспроданных до истечения срока годности хлебобулочных изделий.

Соответствующие изменения необходимо внести в ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», говорится в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес вице-спикера Госдумы, руководителя федеральной мониторинговой группы «Единой России» «Честная цена» Ирины Яровой.

В письме отмечается, что возврат на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски для здоровья человека.

В письме подчеркивается, что хлебобулочные изделия «обладают сниженными по сравнению со свежевыпеченным хлебом характеристиками качества и безопасности и могут содержать потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов, в том числе микротоксинов, дрожжей, продукты разложения белка, окислительной порчи жира».

По словам Яровой, хлебопекари обратились к мониторинговой группе «Единой России» «Честная цена», потому что в отрасли сложилась недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн т высококачественной ржи и пшеницы и около 50–60 млрд руб.