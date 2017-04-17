Россия может недосчитаться $1,5 млрд из-за запрета на поставки российской сельхозпродукции в Турцию

Это в 5 раз больше возможных потерь Турции от запрета на поставку помидоров в Россию

Потери, которые Россия может понести в связи с ограничением поставок отечественного зерна, растительного масла и другой сельхозпродукции в Турцию, оцениваются в $1,3–1,5 млрд. Такие подсчеты в апрельском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» представили эксперты РАНХиГС, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. С 15 марта российская сельхозпродукция может поставляться в Турцию после уплаты пошлины: например, 130% на пшеницу и кукурузу, до 36% – на масло. По сути, пошлины стали заградительными.

Инициаторами меры стали турецкие экспортеры, которые рассчитывали на то, что Россия снимет запрет, действующий в отношении помидоров, огурцов и другой сельхозпродукции из Турции, пояснял ранее министр экономики этой страны Нихат Зейбекчи. С 1 января 2016 г. под запретом оказалось около 60% импортируемого из Турции в Россию продовольствия, по данным РАНХиГС. Впоследствии запрет был смягчен, но ключевые категории турецкого экспорта, который составлял почти $300 млн в год, – помидоры и огурцы – по прежнему ввозить нельзя.

Производство помидоров начало активно развиваться благодаря продэмбарго, введенному Россией как ответ на западные санкции, закрытию Турции и увеличению вместе с этим господдержки тепличных проектов. Сейчас в России возводятся тепличные комплексы суммарно на 150 млрд руб., подсчитал президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев, на их строительство государство направило 30 млрд руб. компенсаций процентной ставки по инвесткредитам и части капитальных затрат. Возвращение турецких помидоров станет катастрофой – их оптовая цена на 20–30% ниже российских, указывает Королев: продолжать проекты станет бессмысленно. Россия почти вышла на самообеспечение по огурцам (80% от производства в 2016 г.), по помидорам – нет (40%), добавил Королев.

Согласно Туркстату, Турции удалось переориентировать поставки помидоров: в 2016 г. они сократились всего на 10% по сравнению с 2015 г., зато в разы она увеличила поставки помидоров в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан. Турецкие поставщики направляют продукцию в Россию в обход запрета: документы переоформляются, страна происхождения меняется с Турции на Белоруссию, Азербайджан и др., знает Королев. Ответный турецкий запрет выглядит для России более болезненным, чем запрет турецких продуктов Россией, резюмируют авторы мониторинга.

Пока катастрофы от запрета экспорта сельхозпродукции в Турцию на рынке не произошло, говорит президент Национального союза экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан: у России около 100 потенциальных покупателей и договоры заключаются с ними. Отсутствие Турции создало определенные проблемы: трейдеры, работающие в портах малой воды, не могут заменить Турцию, поскольку они ориентированы именно на эту страну, говорит один из экспортеров.

На статистике ситуация с Турцией пока не отразилась: в марте 2017 г. Россия экспортировала 3,7 млн т зерна (+33,1% к марту 2016 г.), в том числе пшеницы – 2,9 млн т (в 1,6 раза больше), приводит Минсельхоз оперативные данные ФТС. Причин несколько – на март заключались контракты с египетским госагентством GASC на 1 млн т, напоминает директор «Совэкона» Андрей Сизов, также во второй половине февраля – первой половине марта ослаблялся рубль на фоне высоких мировых цен, что стимулировало экспортеров заключать контракты.

Турция – основной покупатель российской продовольственной пшеницы, но отсутствие Турции для экспортеров масла еще критичнее, напоминает Сизов: половину экспортируемого масла Россия отправляет именно в эту страну. Заместить Турцию в поставках масла наливом непросто, уверяет один из экспортеров: она рафинировала, фасовала и продавала импортированное российское масло в Ирак и Сирию, с которыми у нее исторически сложились торговые отношения. Сейчас компания собеседника «Ведомостей» пытается наладить поставки фасованного масла в Ирак напрямую, но риски высоки: возможны мошенничество, неплатежи и проч.

Представитель Минсельхоза на вопросы не ответил.