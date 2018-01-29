Какую роль не сыграл председатель Конституционного суда в истории России

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Для Зорькина очередной срок будет уже шестым Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру 74-летнего Валерия Зорькина для утверждения его председателем Конституционного суда (КС) на новый шестилетний срок. До рекорда его ровесника – Вячеслава Лебедева, который бессменно руководит Верховным судом России (а до того – ВС РСФСР) с 1989 г., Зорькину, правда, далеко: хотя очередной срок будет для него уже шестым, в 1993–2003 гг. он трудился в КС рядовым судьей. Зато именно в период председательства Зорькина были приняты многие важнейшие решения, непосредственно повлиявшие, как ни пафосно это звучит, на ход российской истории. Причем поначалу это чаще всего происходило в остром противостоянии с Кремлем.

Так, самым первым своим постановлением в начале 1992 г. КС признал неконституционным указ президента Бориса Ельцина о создании объединенного Министерства безопасности и внутренних дел – и Кремль от этой идеи был вынужден отказаться. В ноябре 1992 г. КС не позволил Ельцину завершить разгром КПСС, дав ее первичным ячейкам право возобновить партийную деятельность, в результате была создана КПРФ, которая быстро превратилась в серьезную оппозиционную силу, серьезно осложнявшую Кремлю жизнь на протяжении 1990-х гг. Ну а самым антикремлевским решением КС стало признание не соответствующим Конституции указа Ельцина 1993 г. о роспуске Верховного совета: для депутатов это закончилось расстрелом Белого дома, для КС – приостановлением деятельности, а для самого Зорькина – отставкой с поста председателя.

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