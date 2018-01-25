Валерий Зорькин останется председателем Конституционного суда

Валерий Зорькин по-прежнему нужен Кремлю Андрей Махонин / Ведомости

Президент предложит Совету Федерации переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек в администрации президента и судейском сообществе: документы уже подписаны Владимиром Путиным, знают собеседники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей». Председатель комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас сказал, что в верхнюю палату такие документы не поступали. Сотрудник аппарата Конституционного суда вопрос о переназначении председателя не комментировал.

Согласно внесенным в 2009 г. поправкам в закон «О Конституционном суде» его председатель теперь не выбирается судьями, а назначается Совфедом по представлению президента. По этой процедуре Зорькин, которому 18 февраля исполнится 75 лет, был впервые наделен полномочиями 22 февраля 2012 г., а следующий срок будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 г. (в 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи).

Переназначение Зорькина – вопрос решенный, но срок, на который продлены полномочия, уже не так очевиден, признается человек в администрации президента: пост председателя Конституционного суда (или же нового суда, который может появиться после объединения Конституционного и Верховного судов) было принято рассматривать как один из возможных вариантов трудоустройства премьера Дмитрия Медведева, чье правительство в мае сложит полномочия перед вновь избранным президентом. Впрочем, сам Путин в декабре на встрече с Конституционным судом в ответ на прямой вопрос о перспективах такого объединения порекомендовал судьям работать спокойно.

При этом не осталось незамеченным присутствие Медведева во вторник на торжественном собрании по случаю 95-летия Верховного суда, куда приехал и Путин. Традиционно «президентские» мероприятия такого уровня проходят без участия премьера, говорит чиновник, присутствовавший на собрании. По его словам, сам Медведев объяснил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, что приехал поздравить его «как юрист». Путин же, выступая перед судьями, высоко оценил результаты слияния Верховного и Высшего арбитражного судов, но не сделал даже намека на возможность нового слияния судов.

«Зорькин – это эпоха, это человек-легенда, – говорит депутат Госдумы на условиях анонимности. – Можно долго говорить о том, как он выстраивает политику суда, о его гражданской позиции (в том числе и во время конституционного конфликта в 1993 г.), и все слова будут только в превосходной степени». Переназначение Зорькина воспринимается другими ветвями судебной власти как положительный сигнал, признается человек в Верховном суде: тем самым президент дает понять, что сохраняет существующий статус-кво, а это всех действующих лиц устраивает.

Руководители обоих высших судов – люди заслуженные, с опытом, ничем не провинились и движутся в генеральном русле, соглашается политолог Евгений Минченко. Если вдруг идея объединения окажется востребованной, тогда и понадобится освободить место руководителя, а до этого все будут продолжать двигаться в прежнем консервативном направлении, уверен эксперт. С другой стороны, концепция судебной реформы президенту уже представлена и решение за ним, резюмирует Минченко.

Переназначение Зорькина говорит о том, что власть устраивает нынешнее положение Конституционного суда, его место и роль в политической системе, которые сводятся к тому, что суд не мешает власти, отмечает член Совета по правам человека Павел Чиков. В Германии, например, такой суд наделен серьезными полномочиями и практически не оставляет работы для ЕСПЧ – почти все вопросы решаются внутри страны. В России, напротив, роль Конституционного суда неуклонно снижается, а его работу во многом взял на себя Страсбургский суд, констатирует Чиков. Это приводит к растущей конфронтации между Россией и Европой, а выходить из этого клинча придется администрации президента. И если рассматривать кадровое решение Кремля как сигнал, то это сигнал о том, что ожидаемые от нового президентского срока структурные изменения не затронут Конституционный суд, полагает эксперт.