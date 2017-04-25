Конституционный суд отчитался о неисполненном

Конституционный суд зафиксировал «положительную динамику» исполнения своих решений: число неисполненных постановлений в 2016 г. сократилось почти на четверть – с 45 до 35. Об этом говорится в информационно-аналитическом отчете секретариата Конституционного суда, опубликованном на его сайте. Только 12 из неисполненных постановлений приняты в 2016 г., еще семь ждут своей очереди с 2015 г., два самых старых датированы 2008 г. При этом две трети всех неисполненных решений застряли в Госдуме: на различных стадиях законодательного процесса там находятся 23 законопроекта, разработанные во исполнение решений Конституционного суда, причем по 16 из них в течение достаточно длительного периода «отсутствуют какие-либо сведения», отмечается в отчете.

Еще по трем решениям имеются расхождения между Конституционным судом и Министерством юстиции относительно вопросов их исполнения. Это решения, которые Минюст рассматривает как не требующие дополнительного регулирования, поскольку законодатель уже принял необходимые меры либо вопрос решен в рамках действующего законодательства. Но сам Конституционный суд не находит такое решение удовлетворительным. В качестве примера авторы отчета ссылаются на принятое в 2014 г. постановление, касающееся назначения денежной компенсации ликвидаторам чернобыльской аварии. Сначала заинтересованным ведомствам поручили подготовку законопроекта, потом в правительстве решили, что можно обойтись изданием ведомственного акта, а с 2015 г. об исполнении решения просто перестали вспоминать. Другой пример: в феврале 2016 г. Конституционный суд признал за женщинами, обвиняемыми в убийстве, право на суд присяжных, но поправки, расширяющие компетенцию такого суда, вступят в силу только в 2017 г., а пока суды продолжают отказывать женщинам в праве на такой суд.

Дебет и кредит В 2016 г. Конституционный суд принял 21 постановление, предусматривающее внесение поправок в законодательство, и еще четыре – с предложениями рекомендательного характера. За то же время во исполнение решений суда было принято 19 законов и одно постановление правительства.

Еще одна проблема – формальный подход к исполнению решений Конституционного суда. Например, в 2016 г. он защитил право реабилитированных добиваться восстановления пенсионных прав и в закон внесли необходимые поправки, но до сих пор нет соответствующей методики расчета пенсий. Суд также обращает внимание на отсутствие процедуры, позволяющей устранять подобные разногласия: Минюст не может инициировать поправки в законы, уже принятые во исполнение решений Конституционного суда, а сам суд может только ждать, когда к нему снова придут с жалобой.

Минюст ежеквартально информирует Конституционный суд и аппарат Госдумы о результатах мониторинга правоприменения, но не наделен контрольными полномочиями в сфере исполнения решений, пояснили в пресс-службе ведомства.

Исполнение постановлений Конституционного суда требует времени, объясняет зампред комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин: «Принятие закона – длительный процесс, в ходе которого нужно просчитать все возможные последствия и учесть интересы всех сторон, которые затрагиваются законопроектом». Часто по одному и тому же вопросу, к примеру, правоохранительные органы и бизнес-сообщество придерживаются противоположных точек зрения и необходимо искать компромисс, говорит депутат: «Для поиска таких компромиссов была создана рабочая группа по мониторингу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которая, в частности, решила вопрос о возвращении в УК специального состава о мошенничестве в сфере предпринимательства».

На самом деле постановления Конституционного суда имеют прямое действие и не нужно ждать принятия закона, чтобы их применять, напоминает федеральный чиновник: вопрос в том, хочется это делать правоприменителю или не очень. С другой стороны, подготовка законопроекта иногда затягивается по вполне объективным причинам. Например, решение об обращении взыскания на единственное имущество должника суд принял еще в 2012 г., а законопроект появился только сейчас. Потому что одно дело – сказать, что это можно делать, и совсем другое – предусмотреть все детали, хотя это еще и вопрос приоритетов, признает собеседник «Ведомостей».