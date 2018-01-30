Опасное сближение с властью

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Вероятность попадания в списки связанных с Кремлем бизнесменов предлагается определять по их близости к российской власти, объемам полученного от государства капитала и вовлечению бизнеса в акты коррупции Андрей Гордеев / Ведомости

Российский бизнес замер в ожидании «кремлевского доклада» – он должен быть обнародован до конца января согласно закону о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), принятому летом 2017 г. В докладе, который готовит министерство финансов при помощи разведки и госдепартамента, будут идентифицированы наиболее значимые высокопоставленные российские политические деятели, предприниматели и компании, тесно связанные с российской властью. Сам по себе доклад никаких санкций не вводит – это просто рабочий документ, адресованный конгрессу. Идентификация предполагает, что на этих лиц и компании можно будет впоследствии распространить санкционный режим. Списки высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, в отношении которых будут введены санкции, скорее всего будут обнародованы позднее.

Никаких утечек по содержанию «кремлевского доклада» не было, однако признаки формирования новой реальности различить все же можно. За последний год прошло несколько публичных обсуждений возможных границ грядущих санкций. Экспертный доклад о российской «клептократической модели», включающий идентификацию семи групп близких к Кремлю лиц, был представлен в Вашингтоне в ноябре 2017 г. До этого эксперты обсуждали критерии оценки близости российского бизнеса к Кремлю в американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Один подход предполагает, что в доклад следует включать широкий круг лиц, начиная с золотой молодежи – детей высокопоставленных чиновников и участников российской приватизации 90-х годов. Другой подход – включать в доклад лишь тех, кто поддерживает персональные связи с российским президентом (правда, почти все эти люди уже и так включены в те или иные санкционные списки).

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