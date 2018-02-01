От чего зависит усердие проверяющих
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Российская экономика теряет ресурсы из-за избыточности и неэффективности плановых проверок со стороны контрольно-надзорных органов. По самым консервативным оценкам Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете, каждый 500-й трудовой час в стране уходит на осуществление проверок. Регулярная активность контрольно-надзорных органов направлена не только на частный сектор экономики, но и на всю хозяйственную деятельность страны, включая государство в различных его ипостасях.
ИПП собрал все доступные данные о плановых проверках с сайтов региональных органов прокуратуры. Далеко не все размещают такую информацию в открытом доступе – в итоговую панель вошли данные по 36 регионам за период 2011–2017 гг. Собранная информация представляет плановую проверочную деятельность в стране, проводимую в соответствии с 294-ФЗ.
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