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Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Сильная нагрузка на слабых

От чего зависит усердие проверяющих

Наиболее сильная административная нагрузка на бизнес — в малонаселенных регионах с дотационной экономикой

Российская экономика теряет ресурсы из-за избыточности и неэффективности плановых проверок со стороны контрольно-надзорных органов. По самым консервативным оценкам Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете, каждый 500-й трудовой час в стране уходит на осуществление проверок. Регулярная активность контрольно-надзорных органов направлена не только на частный сектор экономики, но и на всю хозяйственную деятельность страны, включая государство в различных его ипостасях.

ИПП собрал все доступные данные о плановых проверках с сайтов региональных органов прокуратуры. Далеко не все размещают такую информацию в открытом доступе – в итоговую панель вошли данные по 36 регионам за период 2011–2017 гг. Собранная информация представляет плановую проверочную деятельность в стране, проводимую в соответствии с 294-ФЗ.

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